何汉权 - 香港青年史学家年奖｜教育现场

知识转移
更新时间：14:59 2026-01-14 HKT
发布时间：14:59 2026-01-14 HKT

由港大中史研究文学硕士同学会主办、国史教育中心（香港）统筹的「香港青年史学家年奖2025」暨「全港中学中国历史研习奖励计划」，上周六于港大黄丽松楼举行。活动旨在鼓励中学生及青年深入研习中国历史，传承史学求真精神。「香港青年史学家年奖」已持续举办14届，而「全港中学中国历史研习奖励计划」更迈向第16届，学校参与率始终高企。衷心感谢历届参与师生的热情投入，以及各界同行者的长期支持，相信「国民教育的根本，实源于国史教育」，这是信念与动力所在。

主礼嘉宾律政司副司长张国钧博士在致辞时，以清代广东官员杜凤治的日记为例，阐述历史研究的当代意义。杜凤治坚持数十年书写日记，其纪录虽非关宏大叙事，却为后人打开一扇窥见晚清吏治、民生与地方治理的窗口。他指出，过去史学多聚焦重大事件与人物，如今研究视角日益开阔，历史的「时空隧道」得以拓展，让历史与社会生活紧密相连，真正实现「借古知今」。

香港大学名誉院士丁新豹教授发表主题演讲，深入浅出地剖析武昌起义成功的历史背景与结构性因素，并探讨孙中山先生虽未直接参与起义，却能成为革命领导人物，以及中华民国临时大总统的深层原因。丁教授的分享，引发现场师生对历史机遇、时代潮流与个人角色关系的「历史深度思考」。

3位应届「青年史学家」得奖者，分享他们的研史心得与感悟。现就读香港中文大学中国语言及文学系的严政豪，从「功利角度」切入，却在研究中领悟到历史超越功利价值的意义——历史经验是解决时代问题的钥匙。现于北京大学中国语言文学系就读的钟慧瞳批判了将历史学习视为单纯背诵的态度，强调应以历史点亮生命的思考之明灯。同为北京大学学生的张恩瑜，阐述历史学与社会学的对话关系，勉励同侪保持对历史探索与想像力，以跨学科视野探索人类社会的发展轨迹。

是次颁奖典礼不仅是对获奖学生的肯定，更彰显香港青年对中国历史的热忱与探究精神。历史的「学与问」将继续引领青年认识过去、思考当下、展望未来，确立家国情怀。

文：何汉权

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

