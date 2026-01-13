多元共融｜教学有心人

油蔴地街坊会学校位于人群熙攘的地区，黄颖诗校长娓娓道出「油蔴地」的由来︰旧日此地临海，来自不同地方的船只泊岸晾晒、修补麻绳与上油，故名「油蔴地」。这个充满历史动感与相互交流的故事，恰是这间小学的最佳写照——它如同一个现代港湾，接纳、庇护并滋养着来自五湖四海的学童。

这间仅有12个班数的「细」学校，却汇聚了15个国籍的学生，包括尼泊尔、菲律宾、印度、俄罗斯、乌干达……宛如一个小小联合国。孩子们因父母工作等原因「停泊」于此。然而，学校无意中形成的这种多元面貌，更多源于口耳相传。许多新来港的家庭，在陌生环境中互相交换资讯，最终找到这个被认为能「好好照顾」孩子的温暖所在地。

如何在如此多元的背景下教学？学校做出了清晰选择：以英文作为主要教学与沟通的语言。黄校长解释，这是现阶段能让所有人无障碍地交流的「最大公因数」。在此基础上，学校着力营造互相尊重的共融氛围，成果令人惊喜。

孩子们玩耍时打成一片，常常需要特意询问，才知彼此的族裔及背景。这种自然而然的融合，超越了某些社会固有的隔阂，证明在精心培育的环境中，童真与友谊能消弭无形的边界。

黄校长观察到，这些非华语学生往往更具艺术天赋，节奏感强，亦乐天开朗，充满童真。她认为，这或许归功于部分家长对本地教育体系不尽熟悉，因此减少了焦虑与过度规训，让孩子得以更自由地成长。这种家校间的「松弛感」，与学校强调「今天比昨天好」的进步观而非单纯分数竞争的理念相契合。

此外，学生的出路也呈现多元图景，不少毕业生受惠于童年在老师身上得到的照顾，选择回馈教育界，成为外籍英语教师；亦有学生通过「亮志计划」等途径，加入警队成为督察。学校更将生涯规划前置，邀请家长参与，展示就业的丰富可能，鼓励孩子不要被固有经历限制视野。

油蔴地街坊会学校的故事，不仅关于教育，同时表现出如何在一片土地上，通过尊重与接纳，将旧有的「停泊位」转化为未来的「起步点」。这里的孩子在此整备，然后扬帆，驶向各自广阔的世界。

本文摘自香港电台文教组节目《教学有心人》，由洪肇贤和陈狄安校长主持，逢周一晚上在港台第五台播出。