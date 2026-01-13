梁超然 - 教师的「清白」与「谋生」——教育现场的道德两难｜雪中送炭

执教多年，历经春风化雨的喜悦，也体会过无数教育现场的风浪。最令我感慨的是教师这行业常被置于社会期待的「道德高地」——奉献、牺牲、无私，仿佛我们理应是圣人。然而现实中的人事相处、工作分配，乃至为学生争取资源时，所见的往往与口中所宣扬的理想背道而驰。这让我想起明代那位悲剧英雄——于谦。

于谦在「土木堡之变」后力挽狂澜，保住大明江山，历史地位崇高，人生却是悲剧。他深受儒家忠孝仁义所困，在「夺门之变」时，掌握京城防务大权，却选择不反抗，最终被处极刑。后人常问：他为何不「谋己身」，以权自保？这让我想起一位上司曾评价我：「谋国而不谋身。」他意味深长地说：「对体制而言，未必是好事。」

这句话，刺进许多教育工作者心里。我们不也常被期待「谋教育而不谋身」吗？于谦那首〈石灰吟〉千古传诵：「粉骨碎身浑不怕，要留清白在人间。」这份「清白」，是知识分子的气节，却也成为教师的道德枷锁。

教师的责任究竟是甚么？是坚守岗位，还是超越岗位，成为学生良知的守护者？是配合行政指令以求「谋身」，还是为学生权益据理力争而「谋义」？这中间的平衡，从来不易。

教育者的道德，或许不在于成为无瑕的圣人，而在于在体制的缝隙中，始终选择面向学生。这选择需要智慧周旋，需要勇气对抗，更需要耐心等待改变的空间。

我仍在学习思考。身为人师，亦为人父，我只愿我的两个宝贝安涤，未来能活得比我们这一代更纯粹：不必被道德包袱压垮，也不必因现实黑暗而犬儒。但愿他们能「从心而行」，以真诚面对世间的烟瘴，在认清现实后，依然选择相信光明。

我们这一代教育者，或许正该如此：既要「谋国」——心怀教育理想，也要「谋身」——照顾好自己，才能在漫长路上走得更稳更远。清白不在于粉身碎骨，而在于问心无愧；教育的烛光，不必燃尽自己，只需始终温暖，照亮前方。

在理想与现实之间，我们都是行者。但愿每一步，都能对得起学生，也对得起自己。这条路还长，但只要有光，就有方向。

电邮：[email protected]

文：梁超然

作者为宁波第二中学校长，热爱文史，以范仲淹王安石梁任公为师，心怀大同，践行人人为我我为人人。

