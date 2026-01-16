陈伟邦 - 澳洲之旅（1）｜艺文荟

今年圣诞和新年参加了旅行团去澳洲，度过了一个「热情圣诞」。

首站悉尼，因为是圣诞节前夕，所以，机场一切自是节日气氛浓厚，四围是普天同庆的装饰和花灯，但悉尼市面却相对的平静，因人人回家团聚，店舖一律关门大吉，旅行社有见及此，就转战蓝山（Blue Mountains）。剧烈的阳光，又人山人海，乘搭3次缆车，甚为刺激。

第二天就立即去参观悉尼歌剧院（Sydney Opera House），行程紧逼，但经内外参观，果然是大师之作。悉尼歌剧院是澳洲悉尼最具代表性的地标建筑，也是20世纪最著名的建筑杰作之一。它位于悉尼港的Bennelong Point，以其独特的白色帆船形状屋顶而闻名。

这座多功能表演艺术中心，不仅是世界级的歌剧院，还举办芭蕾舞、戏剧、音乐会等多种表演。1958至1961年间，日本建筑师三上祐三（Yuzo Mikami，1931-2020）在丹麦一个位于山毛榉林中的工作室里，与丹麦建筑师约恩．乌松（Jorn Utzon）密切合作，乌松是这座建筑设计的创始人。

乌松提交竞图的作品特色是贝壳形的屋顶，但由于其自由形态，无法按原样建造。要实现建造，屋顶必须遵循一个几何模式，这样各个部分才能精确制造。经过3年的密集研究后，乌松有了一个「顿悟」，提出了所谓的球形解决方案，其中每个贝壳形状都将取自一个球体。这个破天荒的想法，是历来所没有，其后因「调整厅」建筑的不满，成为失望记忆。

1968年回到东京后，三上祐三于1973年成立了他自己的「MIDI综合设计研究所（MIDI Architects）」，在那里，三上祐三实现了他长期以来的梦想，创建了一个真正的「可调整厅」。

可见凡是伟大的东西，都是久经磨练，百折不挠，跌倒后仍坚持到理想的最后一刻，才终有所成。

文：陈伟邦

作者为本地著名艺术教育家/画家，曾在本地多间中学及大专院校任教及统筹绘画、艺术史及美学欣赏等课程达30年之久。

