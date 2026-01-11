翁港成 - 校园Busking：人生预演｜教评心思

Busking（街头音乐表演）是世界各地常见的城市风景，从地底行人隧道到地面行人专用区，不难见到表演者尽情奏唱。有鉴于此，我校每逢周二中午都在校内设有Busking时段，为学生提供一个展示音乐才华的平台。

每个周二中午12时半，小食部旁的空地便会摆放简单的音响设备，任何有兴趣表演的学生均可自由奏唱。这短短半小时，我们看到的不止是关于音乐，更是人生百态，恰如社会的缩影。校内Busking的观众大致可分为以下几类：

第一类是驻足欣赏。他们可能喜爱音乐，或抱一看无妨的心态；又或许他们是表演者的朋友或班主任，专诚前来撑场。他们的专注对表演者而言是莫大的鼓励。

第二类是暂时停步，看几眼后便匆匆离开。对他们而言，Busking只是校园里的一个活动。如觉得Busking并不吸引，他们可能选择去图书馆静静看书、去足球场舒展筋骨，或返回课室温习。

第三类是最考验表演者心理质素的一群。围观的同学在表演者面前窃窃私语，更甚的在高谈阔论。这种场面当然令表演的同学脸红难堪，但无奈这也真实反映了人生总要面对难以控制的窘境。

第四类是不能归纳为观众，他们虽人在现场，但对Busking的同学视若无睹，自己坐在一旁做功课、吃东西、与同学谈天……自己有自己的步伐，仿佛与表演者是两个平行时空，互不交集。

对参与Busking的学生而言，这个平台不止是展示音乐才华，更是一个训练胆量、建立自信的实战场景。站在空地，面对各样的目光，表演者必须学习稳住情绪，专注演出，更教他们学会面对其他人的不同反应。正如他们将来踏足社会，有人欣赏你的努力，有人冷眼旁观，有人嘲笑批评，有人根本不在意你的存在。所以，表演者必须学会调整心态，既不因掌声而自满，也不因嘲讽而退缩。这种经验，是课堂上难以学习的。

每个周二校园Busking，就像一场微型人生舞台。它不完美，却真实。在高度竞争的社会氛围中，Busking告诉这些年轻人：人生未必总是掌声雷动的舞台，更多时候，它只是一块空地，充满各种杂音；但无论如何，我们都要学习从容面对，勇往直前，稳着自己的节奏前进。

文：翁港成

作者为中华基督教会基道中学校长、教育评议会资深会员。

