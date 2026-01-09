中医教学丨王仲铭学生学以致用 教长者制香囊治鼻敏感丨专访

过去，中医药在很多学生眼中，可能只是长辈碗中深褐的苦茶，和年轻人沾不上边。乐善堂王仲铭中学健康管理与社会关怀科主任谢昕桥表示，自从学生上了第一堂中医课后，对中医的感觉开始改变，并尝试用所学的知识服务他人。

建同理心 回馈社会

中医和中药的关系息息相关，在其中一堂中医课堂，中医师就引领学生认识不同草药，例如薄荷的辛凉能醒脑；艾叶的温煦可驱蚊；白芷与辛夷花搭配，竟然是缓解鼻敏感的古方。学生其后亲手混合、装袋，制作「七情花茶包」和「驱蚊香囊」，逐渐把中医的抽象理论，变成手中真实可触的实物。

说到学生的最大收获及体验，谢昕桥就引述在早前学校开放日中，学生的角色从「学习者」转为「教授者」，他们在工作坊内，向到访的嘉宾与社区人士简述中药知识，并教导大家制作纾缓鼻敏感香囊。「学生还记得，一位婆婆当完成香囊后，紧握着他的手连声道谢，并说，『希望这个香囊，能让我的鼻敏感得以纾缓。』」这位学生真正感受到，原来自己学到的东西，真的能帮助别人，做到真实的回馈。

谢昕桥强调，「学生在学校的学习，应付公开考试固然重要，但我们更希望学生能建立同理心，再将这颗心去贡献社区、贡献社会。」学生透过学习中医知识，再亲自制作香囊，同样也是温暖他人的经验。

辨药材识艾灸 培植悬壸种子

乐善堂王仲铭中学的「中医药生涯规划三层架构学习计划」，已进行第2个学习层次。记者采访当日，就正值中四生「健康管理与社会关怀科」的课堂，学生正参与「小班」的中医课程。该课程有两部分，首部分在教室进行，学生学习中药理论基础；后半部分则移师至校内的「杏林药圃」，进行观察和体验，包括让同学亲身体验烧艾、拔罐等中医疗法，及观察园内种植的各样鲜活药材，对同学来说，都是新鲜的体验，课堂气氛相当热烈。

书本知识转化实感

张栢燊同学体验拔罐后表示，「我未试过拔罐，这次可亲身体验，虽然有少少痛，但感觉好有趣。」这种直接的触感，将书本知识转化为真实感受。另外，对翁梓莹同学而言，课堂更为她开启了一扇大门。「最初对中医并不了解，但透过亲手制作花茶、香囊，以及认识针灸等内容，发现自己对中医深感兴趣。」这份兴趣甚至延伸到课后，她会主动到图书馆借阅《图解中草药》，希望从书中学到更多有关中医的知识。

从课堂到药圃，再到自主阅读，「中医药生涯规划三层架构学习计划」不仅传授知识，更萌生了学生学习中医的种子，为他们埋下日后向中医事业发展的可能。

记者：苏丽珊 摄影：汪旭峰

部分相片：受访者提供

