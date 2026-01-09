乐善堂王仲铭中学首创中医药生涯规划 医师专业指导扭转「老土」形象丨专访

随着香港中医医院于去年12月起分阶段投入服务，以及《施政报告》表示会加大推动中医药发展，社会对中医人才的需求日益殷切。在这股「中医热」下，位于黄大仙区的乐善堂王仲铭中学，推行全港首个「中医药生涯规划三层架构学习计划」，提升学生对中医药的兴趣和认识之余，亦提供让他们思考未来升读中医药相关专业，及深度实践的机会。校长徐思明表示，「中医药学习计划」因应学生意愿而开办，并由专业人士教授，由浅入深地把中医哲学与生涯规划作有机结合。

乐善堂王仲铭中学向来重视学生的自主学习精神，校长徐思明接受《星岛教育》专访时表示，该校推行「中医药生涯规划三层架构学习计划」，也是源于学生的意愿，「校内60多个课外活动中，不少由学生自发组织、邀请老师协助推动。」

正是这种「由下而上」的氛围，当2024/25学年尾有学生向老师表示，希望学到中医药知识时，校方也积极回应，将模糊的愿景转化为现实，邀请校外专业人士协助，在该校推行全港首个以中医药为主题的生涯规划课程。适逢该校2025/26学年推出「七年级生涯教育」，由学生中一开始关顾，直至中六毕业后的一年，帮助学生装备自己，在两个计划配合下，协助学生规划人生。

有份参与中医药生涯规划的人才培训中心首席执行总监潘浚程忆述，当与校方讨论，决定将中医与生涯规划高效结合，纳入正规课程时，就要考虑课程所需的软硬件，其中软件方面，会由专业中医师传授知识；硬件方面，则获非牟利慈善机构「杏林狮子会」资助，在校内建设「杏林药圃」种植中药，包括薄荷、茴香、月桂等。

唱流行曲 讲解疗法

顾名思义，「中医药生涯规划三层架构学习计划」分为3个学习层次，第1层是全校讲座，分为初中及高中，让学生浅尝中医知识。因应很多学生对中医仍停留在「老土、苦药、长辈专属」的印象，参与课程的中医师陈志勇，在主持初中同学的讲座时，会以生动活泼方式，甚至结合流行文化与生活例子讲解。

陈志勇举例，他曾以流行曲《用背脊唱情歌》解释情绪疏泄法，「在中医而言，当情绪受到压抑，感到忧郁、悲伤时，会导致肝气不畅，因此需要疏泄。在《用背脊唱情歌》中，歌者背着观众哭泣，也是间接的疏泄法。」另外，在高中讲座中，他更引入哲学概念，以「中庸之道」对应中医的阴阳平衡，引导学生思考情绪与人生态度的关联。

中医药课程除连结生涯规划外，更有机地融合健康管理与社会关怀科，这也是第2层的学习层次。健康管理与社会关怀科主任谢昕桥表示，这科分为两大元素，一是健康管理，二是社会关怀。「在健康管理方面，主要由中医师教授养生、中医治疗方法，让同学从个人层面学习中医简单理念，再影响身边的人。」至于社会关怀方面，学生可以透过实地学习，如义工探访活动等进行，例如，学生可利用学到的中药知识，把「杏林药圃」的收成品制作成香囊、茶包，用于社区探访，实践「社会关怀」。

诊所实习 了解运作

至于第3层，主要针对已有明确兴趣的学生而设计，校方会安排他们到中医诊所实习、参观药厂及标本馆等，学生可在实际职场，观摩配剂药员的工作日常，让同学尝试秤量药材，亦可直接接触百子柜，了解中医诊所的运作，陈志勇亦会从旁讲解，「希望透过以上的课程，可发掘、燃点学生对中医的兴趣。」

记者：苏丽珊 摄影：汪旭峰

部分相片：受访者提供

