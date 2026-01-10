Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

苗延琼 - 当「高智商」成为一种陷阱丨「苗」想teen开

知识转移
更新时间：15:00 2026-01-10 HKT
发布时间：15:00 2026-01-10 HKT

根据最新版《精神疾病诊断与统计手册》（DSM-5 TR），学习障碍的评估标准已不再单以智商（IQ）为依据，而是着重于「适应功能」（adaptive functioning）的表现。这项转变具有深远意义——因为智商从来不是衡量一个人生活能力的全部，有时甚至会成为一种隐藏的陷阱。

我曾遇过一位智商高达140的少女。她患有自闭症，语言运用精准，文笔优秀，知识面广，论逻辑与记忆都远胜常人。

然而，自闭症最棘手的部分，并非智力，而是人际互动。她对语言的理解极为字面化，无法分辨玩笑与讽刺；说话过于直接，不自觉地得罪他人。于是，她逐渐被同学疏离、排挤，青春期之后更遭受欺凌。校园的伤害延伸至网络世界，成为她另一重孤立。

她的高智商令她思绪不断运转，脑海里充满各种「报复」欺凌者的念头。这种过度活跃的思考，使她陷入无止境的愤怒与防卫。她开始怀疑所有人，包括老师与家人；任何计划外的变动都足以引发强烈的情绪崩溃。在情绪风暴中，她多次企图自杀。

有一次，学校因安全考量，不允许她参加户外活动。我预感若直接告知，她必然会出现情绪反应。为了保护她，我以身体状况为理由，建议转介儿科。她的父母坚拒精神科介入。然而，当她得知真相后，愤怒地指责我「背叛」了她，从此拒绝再见我。

我仍记得那天的午后，我独自坐在诊室内，感到前所未有的无力。那一刻我明白，聪明不等于能好好生活。高智商，只代表一个人思考得更多、更深，但若无法适应世界，这份聪明反而会成为痛苦的源头。所谓「适应功能」，包括理解现实、调整行为、建立关系与面对压力的能力。这些能力，往往与智商无关。

在临床经验中，我见过许多天资聪颖的孩子，却被焦虑与孤独吞噬；他们懂得解方程式，却解不开人际的距离；能背诵理论，却无法理解情绪的细微变化。智力可以让人登上知识的高峰，但唯有情绪与适应，才能让人安然立足于人群之中。

电邮：[email protected]

文：苗延琼

作者为私人执业精神科专科医生，育有两子。

