潘恩耀 - 视觉艺术教师的持续进修｜视艺师语

知识转移
更新时间：12:00 2026-01-11 HKT
发布时间：12:00 2026-01-11 HKT

有朋友问我：身为视艺教师，应该如何继续进修相关专业？事实上，目前在本地深造的途径有很多。笔者尝试分享于香港中文大学完成艺术文学硕士的经验。

中文大学的艺术文学硕士是一个两年兼读制的课程，旨在为有意发展个人艺术创作的人士提供深造平台。课程以创作实践和研讨的形式，引导学生发展个人的创作方向。

留意该课程现分设「当代艺术创作」和「中国艺术创作」两个专修范畴，申请人需于递交申请时二选一。当中的导师、必修科和选修科都有所不同，学员可以在分析自己的创作取向和学习目标后做出决定。由于课程是创作实践与理论学习的结合，有志报读的教师应擅长某一领域的艺术创作，并有平日持续创作的习惯。

回顾求学期间让我重新思考了自己为甚么要做艺术，也整理了自己内心的情感。这是一段珍贵的沉淀之旅，亦是我两年学习中最大的收获。在就读课程之前，我很少思考艺术作品对时代的影响。以前我只注重评价作品的艺术表现力，现在我明白到一件好的作品，背后有其特定的时代脉络和背后的创作理念。

经过两年的艺术理论和文化理论的学习，我也改变了个人创作的起点。现在我在创作的时候，会进一步思考作品在时代中的地位，也会尝试通过作品来激发观众的个人思考。

我坚信艺术创作其实是个人思维的活动。对内，你可以更了解自己；对外，你会想要更多地了解这个世界，提高个人对世界的好奇心。身为小学视艺教师，艺术学习也能将自身的成长反馈到学生身上，达至教学相长之效。

艺术创作最重要的是对生活的热情。艺术学习增强了我对生活的热情。一个充满热情的教师，能让孩子对世界更加好奇，更加热爱追求知识。

电邮：[email protected]

文：潘恩耀

作者为香港美术教育协会会员、视觉艺术科教师。

