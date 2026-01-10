陈卓禧 - 前途出于自强｜卓言絮语

每年的11、12月都是毕业典礼的季节，毕业生刻苦成才的故事经常令笔者深深感动。

杨同学的父亲是一名渔民，年纪偏大。他体会父亲工作辛劳，赚钱不易，升中之后就靠自己做兼职赚取零用钱。中学阶段他的成绩并不理想，尤其是英文科，DSE甚至没有一科及格。不过，这些失败令杨同学意识到传统学术成绩不代表全部，他决意寻找一条真正适合自己的路。

他报读了基础文凭，但因家庭问题要与父亲分开，与朋友合租房间居住，经济和生活需要更自立。他自觉对体育和运动特别有兴趣，因此计划升读相关高级文凭，再衔接学士学位。「即使起点不高，但只要方向清晰、肯努力，也同样可以成功。」杨同学深有体会。

在港专期间，他获得了全校最高的「尚进大奖」，减免全年学费。「这几年，只有我自己最清楚，成绩背后付出了多少时间和心力。」

杨同学一改中学学习态度，决不「临急抱佛脚」。平时上课留意老师讲解的重点，即时做笔记。考试前一星期开始系统温习，分日处理不同范围，腾出时间重温、做练习，并向老师请教不懂的地方，同时连结理论同实习及比赛经验，务求真正理解概念。

杨同学攻读高级文凭的时候，父亲不幸入院，一度入住深切治疗部。他一边坚持上课、做功课，一边探望和照顾患病父亲，时间不足被逼辞去兼职，经济压力大增。杨同学奋力完成高级文凭，但在衔接学士学位的暑假，父亲最终离开了，他亦因为朋友搬家而需要另觅住所。

回顾这连串冲击，他形容是辛酸但有意义。「有时真的觉得撑不住了，要找老师和朋友倾诉才可以坚持。但这正正让我学会如何在逆境中保持冷静，同时适时求助。」

杨同学在波折中成长。穷人孩子早当家，生活磨难孕育坚毅与志气，教育提供学生脱胎换骨的机会，毕业证书承载了前途与希望。每年的这一刻增添我坚守岗位的动力。

电邮：[email protected]

文：陈卓禧

作者为港专学院及香港专业进修学校校长，从事高等教育管理工作逾20年。

