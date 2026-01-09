林溢欣 - 动物大观园（上） - 中新学林

谈不上很喜欢动物，但每次到外地旅行，总喜欢到当地动物园逛一个圈。如果不讨论动物权益的问题，园里的动态风景的确很令人放松。而且我总觉得，纵然都是铁栅筑成的既定框架，但每个动物园除了展览物种的分别以外，还带着自身的讯息、特色，是人类与动物关系的另类解读途径。

单计日本，我到过3个动物园。数年前到访过北海道的动物园，进园时兴高采烈，但举目所见的北极熊、老虎都「规矩」得令人讶异。溽暑时节，极北的旭川市寒意已消，我站在圈地以外的石砖，看着一身灰白的北极熊跨过木桩，沿着池边无神地走近玻璃，绕了一圈后又规律地重行刚才的路线，如是者十多次。猛兽园地的狮子、棕熊都是如此，乍看还为牠们的活跃感到亢奋，只是不断的重复路线，甚至闭上眼睛本能似地往复来回，就令人越加疑惑和不安。只是，走访过下了符咒似的规律园地以后，我更加迷上动物园的观察。

到访东京的上野动物园和札幌的圆山动物园都是舒适的体验，我不是愿意花上一小时等待某种动物回身一瞬的人，动物自有动物的栖息规律，而且在人来人往的布局之中，牠们都会发展出自身生存的套路。圆山动物园不大，我在闭园前45分钟入场，刚好走了一圈。每一类动物都有独立的一个馆，推门就是窄窄的单程路，另一边是一格格玻璃饲养室，距离非常近。「猴子舍」种类繁多，似无实有的透明玻璃后，豢养了据说与人类最接近的灵长类动物，领狐猴、环尾狐猴、棕色卷尾猴都真实得可怕。

至于历史悠久的上野动物园，也属于短暂的行程。专程到访只是为了长相怪异的「鲸头鹳」，一进园就按图索骥走到牠的一方领地，静静地看着以「不会动」闻名的牠，游人绕出了热闹的一圈，快门声响个不停，而牠还是同一姿态模样。僵站良久，游客败北，只能索然离场。

电邮：[email protected]

文：林溢欣

作者为香港中文大学中文系哲学硕士，中文科补习名师。

延伸阅读：

林溢欣 - 生命中的文字力量｜中新学林

林溢欣 - 珍惜幸运｜中新学林

林溢欣 - 金刀比罗宫的启示｜中新学林

