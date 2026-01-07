李建文 - New Year's resolution｜墙角寒梅

新年快乐！祝愿大家在新的一年里充满活力、诲人不倦。回顾2025年，学校在各方面持续发展、学生每日成长，让笔者深感欣慰与满足。对教育工作者而言，看到学校和学生进步，无疑是最大的鼓舞。

这一年，我们见证了许多变化。许多学生由最初的内向腼腆，渐渐变得自信满满，每天开心上学，结交新朋友。亦有转校生经历过挫败，在适应新校园生活的过程中，重新振作，对未来充满希望。学生在主动性、能动性（Agency）和自主学习方面的显著成长，正是我们教育的意义所在。

今年伍少梅的学生活跃于多个场合，他们在香港心聆新诗创作比赛中获奖、参与荃湾明爱卖物会义卖、协助北河同行分发爱心饭券，还参加了香港学界无人机足球比赛及葵青区中学校际越野比赛。此外，他们又在西九龙文化区的圣诞市集、明爱牛头角长者中心及恩牧堂睦邻中心Happy Day嘉年华中进行表演，甚至登上国际舞台，前往瑞士参加联合国贸易和发展会议的青年论坛，以及斯洛伐克的经济合作暨发展组织（OECD）大会。学生在各个领域发光发亮，展现才能，笔者和老师为他们感到骄傲。

另外，学校最新落成的启元（Origo，拉丁文意为「起源」），为沉浸式的学习空间，能灵活模拟并呈现各种场景。通过身临其境的学习体验，提升学生的学习成效。而我们的新项目「未来图书馆」也在筹备之中，预计在本年度落成，将进一步拓展和丰富学生的学习经历。

学校的发展与学生的进步，除了本校教师团队的努力外，也多得善心人的支持与赞助。他们认同本校的教育理念，支援基层学生享受多元而全面的优质教育。在新的一年里，学校将积极筹备创新的课程、推动AI应用、参与国内与海外的领导力学习体验及促进学生心灵健康发展，让学生在幸福的生活中学习，培养他们成为青年变革者。

电邮：[email protected]

文：李建文

作者为天主教慈幼会伍少梅中学校长，从事教育工作逾20载。

