黄国轩 - 最完美的礼物｜绘本地图

更新时间：18:00 2026-01-11 HKT
发布时间：18:00 2026-01-11 HKT

圣诞节逛书店时，无意中发现麦当诺（Patrick McDonnell）竟然出版了《我把世界送给你》（The Gift of Everything）！因为事前并不知道相关书讯，所以遇见时非常惊喜。我二话不说，立刻买下来送给太太和儿子。这本绘本是《「没有东西」送给你》（The Gift of Nothing）的正宗续作。前作是我常常推介给他人的好书，动人又富有哲理。两本绘本提醒我们，拥有彼此、拥有整个世界，已经值得感恩。

我已经谈过麦当诺好几遍了，还介绍过《南方》、《山吸童：摩登洞穴男孩》和《我…有梦》等作品。麦当诺1956年在美国纽泽西出生，修读纽约视觉艺术学院，毕业后当插画家，曾获得凯迪克荣誉奖、全美漫画家协会鲁班奖「年度风云漫画家」及国际卡通协会「年度最佳连环漫画」等等。

如果看过前作，对照书名，大致会猜到续作的走向。《我把世界送给你》依旧以奇奇和小欧为主角。奇奇在今天完结前，送一份最完美的礼物给他最好的朋友小欧。他找到完美的礼物盒和漂亮的红色缎带，可是放甚么进去才好呢？怎样的礼物才是最完美的呢？奇奇周围找也找不到，但他专注于每一片雪花，忽然悟到世界的奥秘美妙……当然，故事的发展和结尾必须由你亲自阅读细味，才能领略背后的情感和哲理。

最完美的礼物应当超越物质名利。价格高、名气大的东西就是好礼物吗？并不一定。我认为礼物只是媒介，而不是目的。我的儿子想要一盒磁力片积木玩具，并想提早获得。当时，刚巧他弄伤了手，要做手术、打石膏，我就把这份玩具称为「勇敢的小礼物」，送给他，赞赏他勇敢，安慰他受伤的心灵。在儿童的眼中，玩具只是玩具；但在我的眼中，这份玩具是疗愈身心的礼物。以后，他提起这份玩具，都会想起自己的勇气，能够面对逆境，脱胎换骨，茁壮成长。

我想，礼物并不一定要在节日送，甚至不一定是有形的形式。只要有心，一起在这个世界经历各种高低起伏的事情，所有的体会都是完美的礼物。

文：黄国轩

电邮：[email protected]

作者曾任绘本馆副店长，现开设「小火苗绘本屋」FB专页评介绘本；大专兼职讲师、编辑。

