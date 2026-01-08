吴善挥 - 点亮教坛薪火路，培养未来育才星｜学友智库

当每位教师走进教育路时，往往都怀着一份改变生命的初心。或许是曾受启发，或许是对孩子的喜爱，让他们选择踏上教育舞台。然而，面对现实中繁重的教务、多样化的学生需要、教育行政压力，这份初心有时会被磨蚀。因此，如何培育新进教师的教育热情，成为教育界的重要任务。

新进教师大多充满理想与活力，勇于尝试创新教学，乐于与学生互动。他们拥有创新的教育知识和能力，在教学设计上往往富有创意。但同时，他们亦可能面对课堂管理、备课安排和情绪调节上的挑战。若未能及时获得支援，热情或将被挫败转化为自我怀疑。

在新教师成长的路上，经验教师担任「同行者」的角色至关重要。他们可通过教案辅导，协助新教师掌握课堂节奏与教学策略，同时也可带领他们检验教学成效。经验教师也可借着经验分享，为新教师提供真实案例与应对方法，让他们能应对在教育现场遭遇的困难。当然，经验教师也可与新教师共同参与教育研究，让他们对课程设计进行深度反思并提升教学效能。若有机会，经验教师更可与新教师一起发表教育成果，以提升专业自信，使他们建构出追求教学卓越的精神。

笔者深信这种由心而发的陪伴，不但能促进经验传承，更能持续燃点新教师的教育热情，让他们感受到教学的真正意义。

最后，若要培育一名有教育热情且具专业能力的新教师，我们既需制度支援，更需同侪同行。近日创意教师协会邀得创意教育大师陈龙安教授来港，进行「创意种子初阶证书课程暨与大师同行」培训，正是抱持上述理念，盼望借此启发年轻教师及师训生运用创意教学方法，以爱教育我们的孩子。

陈教授身教言教，让我们坚信教育不止是传授知识，更是薪火相传。只要点燃与延续一代代教师的热情，教育的光芒必然永不熄灭。

电邮：[email protected]

文：吴善挥

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为中学中国语文科教师。



