郑芷琪姑娘 - 「等一等」的艺术｜家长教室

「姑娘，我终于完成护理课程，考试过后就可以入职了！我近日暂时没有跟之前很负面的朋友联络，因为我发现联络得多，自己都被影响，都积极不起来了。」一位之前一直被抑郁困扰、缺乏动力的青年近日主动报捷。

「姑娘，阿仔升中三后突然像开了窍似的，过往一直提醒多次的地方，突然就没问题了，现在状态很好！」一位之前一直为儿子丢三落四而挂心的母亲分享。

以上两个报捷案例，都是经历了以年计的辅导与管教，过往一直未见进展，究竟是甚么魔法令他们「突然改变」呢？其实世上并无此等魔法，如有，笔者大概早早作法了；如有，不管需要多少银弹，相信不少家长亦甘心「课金」。

父母的管教、子女的成长，最有趣又最艰辛的地方就是没有方程式、没有标准答案。每位父母、每位子女都有不同个性，家长教育只能提供大致方向，究竟子女是否接受、能否改变，一切都没有答案。

推行家长教育过程中，家长会问：「究竟他何时才会变？」笔者会回答：「不知道。」可能大家都会好奇，答不知道不是令人很无奈吗？父母就是希望知道答案，但笔者偏偏给了模棱两可的回复。

面对子女的滞后，说穿了，家长只可以耐心地「等一等」，等待他转变的一刹。要等多久？是否真的有转变的一天？统统无人知晓。时候未到时，作为父母，仍是要继续默默栽种小幼苗。我们要心存盼望，打从心底里相信每份养分都有其价值，每次灌溉都是累积，待养分足够之时，我们埋下的种子，总有破土的一天。但不能否认，看不到结果，但又要一直付出是一个磨人的过程，因为那个过程就像是黑洞、就像是不同终点的长跑，我们不能好好规划配速，所以感到疲惫、迷失是很正常的。疲累之时，请谨记好好关顾自己，好好休息，因为休息才能走得更远啊！

（欢迎读者就有关内容，致电香港青年协会家长全动网热线：2402 9230，查询时间为星期一至五上午9时至晚上6时）

文：郑芷琪姑娘

本栏由香港青年协会家长全动网社工及嘉宾轮流执笔，与读者分享亲职教育经验；本文作者为郑芷琪姑娘。

延伸阅读：

凌婉君姑娘 - 把挑战转化为成长机遇｜家长教室

陈卓然 - 家庭的灵魂人物：从子女回归夫妇｜家长教室

傅海宜姑娘 - 正视家庭冲突的背后意义｜家长教室