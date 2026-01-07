Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何汉权 - 越南河内6天深度行｜教育现场

知识转移
更新时间：14:00 2026-01-07 HKT
发布时间：14:00 2026-01-07 HKT

全球各处都见暴力相向，仇恨充斥，成王败寇，霸道先行，情理法不断被扭曲误植，从教育角度慎思，最受影响的当是在成长期间的青少年。有见及此，国史教育中心（香港）乃设定「在地参与，全球议题」为主题，获民青局的「青年交流计划」资助部分费用，得以前赴越南河内，以「外交实务、文化传承及历史反思」三大学习目标，笔者与30多位师生携手同行6天的行程。

首天，香港与越南河内两地，合共5间中学60多位同学，分别化身为10个国家的代表，展开一整天「在地参与，全球议题」的意见交流，环保、和平与发展等善良行为与价值，当是对话的重点，无疑，采用情理法的大前提，按「摆事实、讲道理、说感受、取辩证及向前看」，先后有序的文明对话，彼此表达「所属国」立场，作出互动交流意见，求同存异，最后得出多元多向的结论。很相信，这是师生们整天讨论后，最大的收获。

第二至第五天，先参访中国驻越南大使馆，香港学生能参观大使馆并与青年外交官交流对话，这对了解中国外交工作，于理念与实务上，是甚有启发，能领悟国民教育里头，重要的外交篇章，甚是难得。

越南的近代历史，受法国殖民统治近百年；日本发动太平洋侵略战，越南遭殃；1953年奠边府战役惨胜法国，但旋即美国又介入南北越战争，美国轰炸越南北部，炮火连续21年，战争方休。历史认知并作联想，中国近代以来，受西方列强压逼侵略，较越南受害的时间更长、面积更广。于河内参访法国人建造的火炉监狱、越南历史博物馆的同时，由美西方主导「弱国无外交」、「弱肉要强食」的强霸狰狞作为，现场参访的师生是有感而发。

至于河内的文庙，游人众多，而庙内，用中国独有的单音单字表述的中国历史与文化，内容丰富，处处可见。不论是中越千年文化的纽带，或是越南对外长期的反侵略战争，中国长期作出几乎无间断的支持，在在都说明，中越两国没有任何理由不是永续的好邻邦，这是历史、时代乃至两国人民的呼唤。

「这次越南行，时间只有6天，却是远超6天的深度行……」在最后一晚的全体团员总结会后，两位学生向我说了这些话。

文：何汉权

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

延伸阅读：

何汉权 - 不带仇、不怀恨的悼念｜教育现场

何汉权 - 立法会已经换届｜教育现场

何汉权 - 狮子山下｜教育现场
 

最Hit
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
东张西望｜女儿指证母手机充斥通奸床照  六旬翁惨白养便宜仔女  有家归不得报警：佢会有报应
影视圈
17小时前
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
港版支付宝汇款内地要申报资金来源？高手教路：申报填「呢两个字」就得 网民力推2大「零成本」替代方案 官方有回应｜Juicy叮
时事热话
3小时前
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
新型药房「掉钱包」陷阱袭港？「有馅」银包跌地 事主亲述执起心寒后续｜Juicy叮
时事热话
4小时前
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
60岁「国际巨星」老婆文武庙拜神行头吓亲网民 简约打扮竟值百万 结婚近廿年坚持不生育
影视圈
5小时前
佘诗曼遭近距离拍摄掀走光疑云 胸前位置「离奇凸起」惹争议 网民热讨细节反应两极
佘诗曼遭近距离拍摄掀走光疑云 胸前位置「离奇凸起」惹争议 网民热讨细节反应两极
影视圈
6小时前
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
生擒马杜罗｜特朗普宣布委内瑞拉向美国移交5000万桶石油 资金亲自监督
即时国际
6小时前
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
连锁快餐店推$20早餐！煎韭菜饺/糯米鸡大劈价 全港分店外卖供应
饮食
2026-01-06 11:47 HKT
独家｜「鬼油站」高调卖广告半价有礼送 《星岛》放蛇直击加油装置简陋防火零设防
突发
7小时前
食安中心吁不要食用雀巢能恩、惠氏ILLUMA等21个批次婴幼儿配方奶粉 疑或受蜡样芽孢杆菌污染。网图
雀巢能恩、惠氏ILLUMA21个批次婴幼儿配方奶粉疑受蜡样芽孢杆菌污染 雀巢：没收到任何不适报告
社会
17小时前
居屋2025｜东涌裕丰苑或享大屿山海景 150万上车做业主 惟交通配套不足？即睇呎价/交通/校网
居屋2025｜东涌裕丰苑或享大屿山海景 150万上车做业主 惟交通配套不足？即睇呎价/交通/校网
社会
7小时前