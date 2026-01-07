何汉权 - 越南河内6天深度行｜教育现场

全球各处都见暴力相向，仇恨充斥，成王败寇，霸道先行，情理法不断被扭曲误植，从教育角度慎思，最受影响的当是在成长期间的青少年。有见及此，国史教育中心（香港）乃设定「在地参与，全球议题」为主题，获民青局的「青年交流计划」资助部分费用，得以前赴越南河内，以「外交实务、文化传承及历史反思」三大学习目标，笔者与30多位师生携手同行6天的行程。

首天，香港与越南河内两地，合共5间中学60多位同学，分别化身为10个国家的代表，展开一整天「在地参与，全球议题」的意见交流，环保、和平与发展等善良行为与价值，当是对话的重点，无疑，采用情理法的大前提，按「摆事实、讲道理、说感受、取辩证及向前看」，先后有序的文明对话，彼此表达「所属国」立场，作出互动交流意见，求同存异，最后得出多元多向的结论。很相信，这是师生们整天讨论后，最大的收获。

第二至第五天，先参访中国驻越南大使馆，香港学生能参观大使馆并与青年外交官交流对话，这对了解中国外交工作，于理念与实务上，是甚有启发，能领悟国民教育里头，重要的外交篇章，甚是难得。

越南的近代历史，受法国殖民统治近百年；日本发动太平洋侵略战，越南遭殃；1953年奠边府战役惨胜法国，但旋即美国又介入南北越战争，美国轰炸越南北部，炮火连续21年，战争方休。历史认知并作联想，中国近代以来，受西方列强压逼侵略，较越南受害的时间更长、面积更广。于河内参访法国人建造的火炉监狱、越南历史博物馆的同时，由美西方主导「弱国无外交」、「弱肉要强食」的强霸狰狞作为，现场参访的师生是有感而发。

至于河内的文庙，游人众多，而庙内，用中国独有的单音单字表述的中国历史与文化，内容丰富，处处可见。不论是中越千年文化的纽带，或是越南对外长期的反侵略战争，中国长期作出几乎无间断的支持，在在都说明，中越两国没有任何理由不是永续的好邻邦，这是历史、时代乃至两国人民的呼唤。

「这次越南行，时间只有6天，却是远超6天的深度行……」在最后一晚的全体团员总结会后，两位学生向我说了这些话。

文：何汉权

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

