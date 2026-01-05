蔡子良 - 歌声背后的温暖力量｜津中乐道

在香港道教联合会青松中学最近的校内歌唱比赛中，一位参赛同学因紧张而突然忘记歌词，现场顿时陷入微妙的静默。就在表演即将面临尴尬之际，数百名台下的同学默契地保持着近乎「零分贝」的耐心等待——这无声的支持瞬间转化为鼓励掌声。更令人动容的是，台下同学随即轻声合唱关键段落，帮助她重拾节奏、重燃自信，最终让演出在情感的尽情挥洒中圆满落幕。这不仅是一场比赛，更是我校正向价值教育的最佳注脚，温暖而难忘。

我们常问：在学业成绩之外，孩子能否真正内化正向价值观？青松中学给出了自己的答案——紧扣教育局订定的12项首要价值观，设计了从中一到中六的「6年培育蓝图」。中一年级以「承担」为起点，中二以「坚毅」为主轴，中三强调「感恩」，中四重视「仁爱」，中五追求「包容」，直至中六提炼为「自信」。这六大特质贯穿日常课堂、早会及各类校园活动，让「青松人」在学业进步的同时，品格亦日益成熟。

为了让学生从「知」到「行」，我们将价值观化为一系列具体而深刻的体验。例如，每年中二同学接受系统化长跑训练，挑战5公里路程，通过汗水与喘息，深刻体会坚持与团队互助的重要；义工服务计划则带领同学们前赴护老中心，陪伴长者，同时亦有邀请长者回校体验「当一天学生」，在相互关怀中学习尊重与沟通；高中阶段开设的「生命启导课程」，以正向思维、领导才能、人生规划与关爱感恩为主轴，结合社会体验，启动学生的自我探索与目标设定——例如亲身参与「纸皮回收」的一日工作，体会基层艰苦，从而思考如何为社会贡献自己的力量。

这一切源于从课程设计到活动实践，构筑完整的价值教育。在中学学习的6年光阴里，青松人不仅建立了扎实的学术根基，更养成了坚毅、自信、仁爱、感恩、承担与包容的核心品格。当他们毕业后踏出校门，带走的不仅是知识，更是一份内在的指引与力量。我们深信，这群兼具责任感与贡献精神的年轻人，将能以温暖而坚定的姿态，面对未来的挑战与机遇，不仅成为具备担当的21世纪公民，更能在各自的岗位上，活出青松人所特有的、闪耀着人性光辉的独特风采。

文：蔡子良

本栏由香港津贴中学议会校长撰写；本文作者为香港道教联合会青松中学校长及教育局观塘区公益少年团执行委员会副主席、观塘区学校联会执行委员。

延伸阅读：

罗楚云 - 从「取消或不取消」到「转化与陪伴」｜津中乐道

梅志文 - 学校领导的启示与反思｜津中乐道

徐家贤 - 视学报告分享会：推动优质教育｜津中乐道

