由大华银行（香港）赞助的「大华银行水墨艺术节」（2025 UOB Art In Ink Festival），再度登临香港。本届寓意突破传统界限，探索水墨艺术的新视野，邀请公众感受水墨艺术在生活中流动景致。

今届艺术节于西九文化区艺术展亭及艺术公园高草坪举行，呈献一系列精心策划的节目，包括艺术展览、互动工作坊、水墨创意活动、现场表演及专题座谈会。

得奖作品都具有专业的水平。细赏今年的得奖作品，其中一位出色的学生谢玉龙（Jeff），于大华银行年度「水墨艺术大奖」中，荣获公开组抽象组别「银奖」，当晚，我亦获邀参加他的颁奖活动。

Jeff早期作品有坚厚的写实画底，其后跟随我学习抽象艺术，经过多年寒暑刻苦的训练和练习，加上他本人天生聪慧及拥有无比的毅力，在多次的起跌中，终于找到属于自己的艺术道路。

在他的故事中，大家都能感受到他所渗透的强烈个人新水墨抽象风格情感、笔触与色彩。《千里嬲猫图》构图源自《千里江山图》的部分。全画面共有接近27000个小点，差不多每一小点上都写了中文字，即为张纯如《南京大屠杀》的部分内容，诉说日本侵华的残酷史实。

作品远看是以猫为山所构成的抽象「山水画」，一点一点的构成，凑近观看，内容却是南京大屠杀及战争之残酷不公。悲剧令本性佛系的猫也嬲怒，当代艺术是可以直接申诉邪恶，不同古典只以唯美自高。罩染的着墨及重复上色达至丰富的层块，潜隐大猫头正在山间咆哮。

瑰丽的画面衍生出以水墨画记录中日战争历史事件，代表着在高速发展下的时代回望过去，正反映出得奖者希望通过作品让大家反思和平的真正理念。

当日颁奖仪式隆重，亦喜见香港著名设计师及当代水墨大师靳埭强（比赛评判之一）到场支持，使展览生色不少。

文：陈伟邦

作者为本地著名艺术教育家/画家，曾在本地多间中学及大专院校任教及统筹绘画、艺术史及美学欣赏等课程达30年之久。

