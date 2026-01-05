黄锦良 - 守正创新 对接十五五规划︱来论

政府现正就新一份《财政预算案》展开咨询。

随着经济逐步复苏，政府收入有所回升，但在全球经济不确定因素、人口老化及结构性开支持续增加等压力下，财政赤字问题依然不容忽视。政府在致力开源节流的同时，亦应持续投资未来，培育及汇聚高端人才，发展新质生产力，推动香港长远繁荣发展。目前已进入「十五五」规划时期，笔者期望下月公布的《预算案》，能更精准对接「十五五」规划，推动香港更好地融入和服务国家发展大局。

提升教师队伍的数字能力

近年人工智能迅速发展，为教育领域带来前所未有的变革。过去一年，政府全力推动数字教育，推出多项相关拨款计划，支持学校善用人工智能，以提升学与教效能。除了加强软硬件配置外，加快教师在数字教育方面的专业培训同样重要。笔者期望新一份《预算案》能增设专项津贴，资助全港教师修读认可的人工智能应用课程，例如运用人工智能设计教案、评估学生学习表现等，进一步提升教师队伍的数字能力。

此外，政府亦可考虑设立资助计划，支持学校管理层及教师前往内地考察，了解当地学校推行数字教育的经验，例如参观中小学的人工智能教育基地，探索相关理念和实践。同时，可参考「i-Journey」奖学金先导计划，资助具一定教学年资及潜质的教师，提供为期数月至一年的全薪进修假期，修读高阶数字教育课程，逐步建立一支专业的数字教育教师团队。

加快推进北都大学城建设

在高等教育领域，香港拥有多所世界级大学，基础科研实力雄厚，但相关技术和创新成果仍未能有效转化为商品。再者，香港研发总开支占本地生产总值的比率约1%，落后周边国家或地区。为此，政府应与商界和科研机构合作，增加科研经费，积极推动大学城内的科研成果转化，进一步提升香港的创新能力。同时，加强资金与政策支援，鼓励国际及内地顶尖科研机构在港设立分部，打造具竞争力的国际教育及科研生态圈。

在建设国际教育枢纽的过程中，北都大学城的发展至关重要。为加快大学城的建设步伐，应设立专项基金，优先用于初期工程及共用设施建设，为日后各类专上院校进驻创造有利条件。同时，设立启动补助金计划，资助有意在大学城发展的大专院校兴建校舍和教学设施，吸引更多优质学府落户北都。

支援受火灾影响的学生

除了推动教育和科研的长远发展外，政府亦需持续关注受大埔宏福苑火灾影响的市民需要。学生作为受灾群体之一，面对学业与心理的多重压力，更需社会各界关注和支援。建议政府向被迫暂时跨区居住的学生，资助其往返学校的额外交通费用，以减轻受灾家庭的经济压力。同时，容许受灾家庭的专上学生，暂缓偿还学生资助处贷款的本金及利息1至2年，让他们能专注学业，无后顾之忧。

此外，不少学生因居住环境改变而影响学习进度，政府应提供额外资源，包括设立学习空间、安排课后补习，以及资助考试费用，协助学生尽快适应和追上课业。长远而言，建议增加教育心理学家的人手配置，进一步优化校本教育心理服务，全面支援学生的心理健康和成长需要。

今年是「十五五」规划的开局之年，意义重大。新一份《财政预算案》肩负着引领香港走向高质量发展的重任。政府应灵活调配资源，既要审慎理财，稳定财政基础，亦要大胆投资创新、教育和民生等关键领域，把握「十五五」规划的新机遇，为香港谱写更美好的新篇章。

文：全国人大代表、立法会议员及香港教育工作者联会主席黄锦良

图：资料图片

延伸阅读：

黄锦良 - 优化两史课程 厚植家国情怀 ｜来论

黄锦良 - 《施政报告》务实推动教育发展︱来论