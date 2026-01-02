尹淑芬 - 人间有爱｜教评心思

2025年，大埔宏福苑发生震惊全城的火灾，夺走了许多生命，令无数人失去家园。这场灾难笼罩着城市，带来无尽的哀伤与痛楚。当社会对灾难原因展开讨论时，我们也应停下脚步，反思生命的无常，并学习珍惜、感恩与爱的价值。

作为教育工作者，学校承担着引导孩子们从悲剧中吸取教训的责任。火灾提醒我们，幸福并非理所当然，灾难可能随时降临。我们需要教导下一代珍惜家人、朋友，以及现有的一切，因为「人间有爱，灾难无情」。面对无情的灾难，爱是连结彼此的纽带，能让我们携手度过困境。

为了让学生们更深刻地体会爱与感恩，我校组织了一系列活动。孩子们为火灾中的伤者及遇难者默哀与祈祷，表达对生命的尊重，并提醒自己珍惜平安的每一天。孩子们亲手制作祝福卡，写上鼓励与慰问的话语，送给受灾家庭，让他们感受到社会的支持与关怀。这些温暖的祝福虽然简单，却承载着孩子们真诚的心意，传递了人与人之间的爱。

我校还安排孩子们为参与火灾救援的各方人士送上感谢卡，向消防员、医护人员、义工团体、政府部门，以及默默捐款支援的市民表达感谢。他们在卡片上写下感恩的话语，由全班同学、老师和校长共同签名，再将这些感谢卡送至相关部门。这一举动不仅是对救援人员的致敬，更是一堂生动的生命教育课，让孩子们明白爱与感恩的力量。这些看似微小的行动，却令人感受到人间温情。灾难令人痛苦，但爱能让人们重新站起来。社会各界伸出援手，无私奉献，为灾后重建注入希望与力量。孩子们通过这些活动学会了关怀他人，也懂得感谢那些默默付出的人。他们的行动不仅温暖了受灾者，也让社会再次感受到爱的存在。

灾难让我们失去了一些东西，但也让我们更加珍惜眼前的一切。教育的核心不仅在于知识的传授，更在于心灵的塑造。孩子们需要学会感恩，懂得珍惜，并以爱为基石构建更美好的未来。火灾的悲剧虽然让人痛心，但同时也让我们看见希望：在这座城市里，爱依然是支持彼此的力量。

人间有爱，爱能超越一切。在悲剧之后，我们更应珍惜当下，把握每一刻的相处，让爱与感恩成为社会的主旋律。

文：尹淑芬

作者为中华基督教会何福堂小学校长、教育评议会执委。

延伸阅读：

郑家宝 - 铭记历史．承传和平——让爱国种子在学子心中扎根｜教评心思

梁惠君 - 奥运飞人来访 激发学生追梦决心｜教评心思

林志炜 - 续谈未来教育：AI时代的孩子需要甚么？｜教评心思

