笨泥爸爸 - 新年祝福｜父中作乐

此文写于2025年末，将于2026年初面世，借此时空交换之际，祝诸位读者身体健康、事事如意。

以上两个四字词语，是我近年最常用的祝福句。年轻时通常朝着别人的外表来祝福，例如「英俊潇洒」、「貌美如花」；身在职场后，改为祝福别人的事业前景，例如「步步高升」、「生意兴隆」；成为父母后，就必须祝福人家的孩子「快高长大」、「学业猛进」，当然我也希望得到别人同样的祝福。

如今孩子长大，自己也一把年纪，就仅余「身体健康」、「事事如意」这两个最合适和百搭的贺词了，相信饱历育儿「甜酸苦辣」的过来人父母，必有同感。大家可有甚么新年愿望？抛砖引玉，先说说自己的吧。

新一年最想的是回归「写字」的初心。说实话，除了这个专栏的方寸之地，自己现在已很少写文章和故事，差不多忘了过去我可是个儿童故事和剧本的创作者呢。

近年视频和短片的兴起、器材技术的简化，令我极度兴奋，一头栽进影视制作里，每天都忙着拍片、剪片和上字幕，偏偏这些又是极度耗费心力和时间的工作。今年，我决定重新调整轨道，老老实实的「写字」，替自己创作和出版图书，有机会也会为别人圆作家梦。

新一年另一个愿望，是学好使用AI。朋友说：「你写甚么故事？都抛给AI便可。」我说过人工智能接近「万能」，但不能取代我，我不抗拒用它，反而要好好训练它成为我的好帮手。

最后一个最更重要的愿望：儿子即将离家一段日子去做交换生，期望他一切顺利安好。

今年的新年祝福和愿望，必须加重万二分诚心诚意，皆因无可否认去年人间的苦难特别多。过去的苦事留为教训，检讨、重整，再展望美好一年。写祝福语和文章跟教养子女一样，不要太长太谮，话不要太多，语气不要啰唆，寥寥数百字加无比诚意，刚刚好。

文：笨泥爸爸

作者为资深儿童传媒人，《亲子王》前主编，分享如何做个快乐孩子的快乐父亲。

延伸阅读：

笨泥爸爸 - 两难派对｜父中作乐

笨泥爸爸 - 教AI如教仔｜父中作乐

笨泥爸爸 - 超级战队末日｜父中作乐