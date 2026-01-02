Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

iGEM｜本港中学参赛队伍遇各地尖子质询 拓眼界获益多｜专访

更新时间：16:02 2026-01-02 HKT
发布时间：16:02 2026-01-02 HKT

一连4日的「国际遗传工程机器设计竞赛」，在法国巴黎凡尔赛门展览中心举行，每组参赛学生都有各自的摊位，除展示自己的作品外，同学亦会向来宾介绍作品，及接受评审20分钟的提问，对同学来说获益良多。

学懂更全面做研究

有份带队的基督教崇真中学生物科老师崔承恩表示，同学除了接受评审提问，还要接受在场参赛的学生挑战，他们除了提问作品的理念、原理外，亦会以他们的经验，询问同学是否有考虑其他做法，「在场的学生，有来自哈佛、剑桥、麻省理工学院的大学生，这些交流机会也很难得。」正因为要准备不同人士的提问，参与的学生都要熟读计划的资料， 并非切割式学习。

沙田崇真中学中六学生陈卓贤表示，在比赛过程中，才明白合成生物学的厉害之处。例如有学生研发杀死霉菌的东西，取代现时常用的化学物质，减少对地球的污染，「这令我想到，以后有些问题都可循这方向思考，开了眼界。」基督教崇真中学中五学生王梓而表示，今次经验让她明白生物科技并非只围绕科学，背后还有社会研究及教育层面，让她日后做研究时更全面。

记者：陈艳玲 摄影：何健勇 部分图片：受访者提供

