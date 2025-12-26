张玮宗 - 如何认识儒家文化？｜青史劄记

得益于中文和中史科课程，学子对于儒家文化都有一定了解，读过不少名家大儒的文章。今回笔者打算从新的角度，让学子对于儒家文化的发展大势有基本认识。始终儒家文化的发展脉络和中国历史发展息息相关。

谈起儒家思想文化，大家都会首先想起先秦儒家，例如孔子、孟子、荀子等思想家，这些思想家都为儒家文化奠定了思想框架。其后，汉代董仲舒改造了先秦儒家，例如在《春秋繁露》加入阴阳五行的色彩。到了宋明两代，儒家文化得到空前的发扬，形成了宏大的宋明理学系统。程颐、朱熹及其门人提倡的学说与科举制度深度绑定在一起，科举士子必读的学说大致就是人们所称的「程朱理学」。也就是说，假如读书人希望以科举进入官场，就必须学习朱熹的理学思想。此外，陆九渊和王阳明提出的「心即理」形成了「陆王心学」，质疑格物穷理的说法，同样影响了不少读书人。

到了清朝最后数年，儒家文化在科举退场后并没有消失殆尽。深受儒家文化影响的士大夫，在清末科举退场后，需要更直接面对西学的挑战。王国维观察到中国和西方通商之后，中国出现「道出于二」的现象，就是在中国文化的语境中不再只有一个道，西方学说成为读书人心中的第二个道，用现代的说法就是一种新的思想资源和人生追求。

后来的新文化运动也没有把儒家文化连根拔起，始终当时的知识人正因为对传统认识较深，才有资格提出否定传统的口号。与此同时，儒家文化和经典都以新的方式在社会上流动和发挥影响力。按罗志田教授的说法，科举制度之后儒家经典消失了。这个意思并非说经书全都没有了，而是指经典不再成为最高的指导原则，或者是进官场必读的书目。这里并没有贬低儒家经书的意味，只是说这些经典或多或少成为文本，换个形式影响着我们的人生观和生活。

总的来说，儒家文化在历史上的发展非常丰富。学子在认识中国历史发展的同时，也需要同时观察儒家文化的发展大势。

文：张玮宗

作者为青年史学家年奖2019得主，国史教育中心（香港）青年组委员，香港大学哲学硕士生（中国历史与文化课程）。

