笨泥爸爸 - 两难派对｜父中作乐

和朋友闲谈，他说到女儿今天回家后一直闷闷不乐。我立刻想到：可能是上月发生那宗灾难的余悸未了？

那的确是一宗触目惊心的不幸事件。自己是一个视觉感官颇敏感的人，一旦看过令人震撼的影像，便会列印在脑中记忆体，时间可以冲淡，但很难完全磨灭。

小时候逛街，经过一条僻静的小巷，偶然看一眼，远远看到有人在虐杀老鼠。虽然只是一瞥，画面已刻进脑细胞里，到今天经过同一位 置，依然寒毛直竖。

故此火灾发生当天，我不敢看太多电视画面，尽量藉收音机的声音广播关注事态发展。事发至今大半个月，近日才搭港铁首次经过灾场，看到满目苍夷，仍难免一阵心痛。以为朋友的女儿仍为此事郁结，原来不是。他有点不好意思地说：「跟此事也有关连，她的学校为此取消了今年的圣诞派对。」噢，原来如此。

我明白朋友「不好意思」的原因，伤口未愈，难言庆祝，这是同理心吧。大家也了解孩子的心情，一年只得一次普天同庆的圣诞节，想开派对也很正常；有些学校甚至已订了食物，现在要取消，学生的反应是可以理解。

有学校煞停活动，也有学校继续举行。朋友是热血派的小学老师，他向我埋怨：「有冇搞错，我学校竟然继续开Party！」不幸事件和传统庆典相距仅一个月，要校方决定「停」还是「庆」，实在两难，要满足每个人的选择和想法实在不容易。

如何在悼念和庆祝之间取得一个平衡点，便是父母和学校要做的事情。每年我都会带兴趣班学生拍摄校内联欢会盛况，今年他们知道要取消，也难掩失望神色。我向老师查问，原来派对没有取消，只是延期，推迟大半个月至明年初才举行，并更名为「元旦联欢会」，不失为一个折衷的好方法。

反转来想，孩子想开派对，证明受创不深，生活如常，也是好事。

文：笨泥爸爸

作者为资深儿童传媒人，《亲子王》前主编，分享如何做个快乐孩子的快乐父亲。

