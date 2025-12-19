Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

东华三院吕润财纪念中学 数码视艺室 创作更便利｜专访

自东华三院吕润财纪念中学将科技融入艺术教育，普遍受到学生欢迎，他们认为加入数码元素的视艺课堂更有趣；此外，在「吕艺坊」这片创意天地中，学生既能运用数码工具拓展表达方式，同时持续学习传统艺术技巧，实现科技与艺术的融合共进。

环境宽阔 感觉自在

记者参观「吕艺坊」时，正值中三的视艺课。多名中三学生表示，新视艺室的空间比以往宽敞舒适，透露以往座位之间很窄，现在空间感大增。另外，他们指，由于环境变得开阔，学习时更感自在，加上现时以平板电脑与绘图笔学习，创作过程亦更为便利。杨颖瑶同学分享，「用平板电脑上色十分方便，需要灵感时，还可随时上网搜寻参考资料，帮助很大。」

去年曾参加「深圳艺术文化探索之旅」的吴紫晴同学表示，旅程让她深入认识中国当代艺术，惊叹于内地油画的精美。她更补充，「优化的视艺室，设备相当完善，让我更有兴趣在中四选修视艺科。」

记者 苏丽珊 摄影 何君健 

部分相片由学校提供

