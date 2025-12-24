胡嘉莹 - 跟孩子在学业上的拉扯｜妈妈学神

上一篇讲到小朋友就读行IBPYP的国际学校。在小朋友刚开始读IBPYP课程的头几年，课后学习和功课成为我和小朋友的拉扯位。

小朋友的学校在小学阶段一般来说是没有功课的。至于我，毕竟从小就在本地学校读到会考，之后才读IBDP课程。我很相信本地教育制度里面「学习」的「习」其实有其存在意义。况且在我的IB教学工作上，我见到太多自小在国际学校就读的学生，因为小学及初中时的学术根底打得不好，去到高中的时候无论如何努力也追不上。再者，女儿身边的国际学校同学，亦不乏有「十全大补」的同学。

我的成长背景及工作exposure都告诉我，其实完全没有课外练习，是有很大机会在高中时出问题的。而女儿的学校偏偏在小学阶段就是没有功课的，所以女儿从来都没有一个要做功课的习惯或需要考试的氛围。这个情况的好处是可以让她有一个没有功课考试压力的童年，但这又同时让我懊恼不已，怕她在学术上会落后。

虽然学校老师的回馈总是说孩子在学术上做得不错，但学校成绩表在学术描述方面却又模棱两可（我相信这是很多国际学校家长的心声），于是我还是让她课后去学中文，并给她做一些数学的工作纸多作练习。当然，这些她认为是额外的课外学习常会成为我们拉扯的位置。

我虽然在这个处境当中起起伏伏，但事情还是出现了转机。好消息是，这种因为功课和学习跟孩子的拉扯在过去一两年少了很多。一方面是因为女儿慢慢长大，大家可以互动地订立目标；另一方面是学校同学之间的学术气氛开始慢慢加强，同学们开始互相鞭策，这亦成了一个关键的转折点。

文：胡嘉莹

作者为IB状元，毕业于剑桥大学经济系，Cana Academy Limited创办人之一，亦是IB考官；育有一子一女。

延伸阅读：

胡嘉莹 - 孩子的实验之旅｜妈妈学神