林溢欣 - 生命中的文字力量｜中新学林

更新时间：12:00 2025-12-21 HKT
发布时间：12:00 2025-12-21 HKT

生命中有没有甚么人说过甚么话让你受到启发，至今铭记？言语也许是太寻常的存在，像雨一样，我们都不会特别记得某个夏天哗啦的雨声。长大后，我越来越发现，记得某句说话、某段书中的发人深省句子尤其困难。然后，我开始思考，是成长换来记忆衰退，还是已经世故得对所有对白都视为老生常谈而自动过滤掉。

出来工作后，有天想起一边写书一边喝咖啡的场景，然后发酵了拥有一间咖啡室的念头。后来找到了一间位于黄竹坑的小店，两位赢了不少国际比赛的老板戴着自家设计的牛仔围裙，自信满满地分享成功经验。

我问他们冲泡咖啡有甚么秘诀，能够在成行成市的咖啡店中脱颖而出？他说没甚么秘诀，冲出正常的咖啡就是了。我讶异：「正常？」他说，坊间的很多都不达标，做出一杯正常咖啡就已经很好了。说罢呷一口咖啡，唇边圈起了泡沫。

谁说隽语需要铭记？案头的座右铭放得久了、看得惯了，都会失去原初深刻的意味。像很多我们热爱过的东西，时间过了，新鲜感也就越发减退。反而过去这些场景、这些说话，现在想起，原来都曾深深地影响我一时的信念。

后来开过咖啡室，实现了曾经的梦想。一句简单的说话，变成了行动，就有了值得回味的人事和记忆，增长了人生的厚度。也许还有过更多发人深省的话语，现在忘记了，痕迹也找不到了，但不知不觉成就了今天的我。

信念、金句、座右铭、名言都是文字的力量，加上「金」、「名」、「座右」这类修饰词好像更触手难及了。别忘了，它们单单作为书桌的背景或电话锁屏时的显示只是徒然，谨记当刻触动的感觉，化为生命前行的无声催促，然后做好本分、做好自己。

电邮：[email protected]

文：林溢欣

作者为香港中文大学中文系哲学硕士，中文科补习名师。

