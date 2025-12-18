Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈月平 - 一针一线织温暖｜学友智库

知识转移
更新时间：16:00 2025-12-18 HKT
发布时间：16:00 2025-12-18 HKT

从毛线到一条漂亮的蝴蝶颈巾，编织过程是怎样的？现今同学对这古老而传统的手工艺会感兴趣吗？我心中充满疑惑。在校友的鼓励下，我们尝试与他合作送暖活动。星期六下午的课室有10多位女同学、家长和长者安坐着，以充满期待的眼神迎接导师。

看着枱面上七彩的毛线和作品，原来美丽的传承是不会因时间而消失。这古老的手工艺充满了心意和暖意。除了导师，家长亦需教导身边的女儿如何游走于针与线之间，看着女儿着急的样子，只能放下手上的针线，细语安慰并教导。妈妈看着眼神认真的女儿，脸上洋溢着温柔的笑意和欣赏。这场亲子编织的活动，不仅是两代人之间的默契与温情，更看到女儿另一面的认真。

编织的过程远比想像中考验耐性。刚开始时，因初学而小心翼翼，大家都低头并保持沉默，专注于手中的针与线，担心一不留神就前功尽废。当慢慢熟习后，交谈说笑声此起彼落，但原来熟习并不代表不会出现错漏，当织错针时，拆了，重织是必然的，否则将无法完成。错漏不分大小都有影响，只有改过，才可以顺利完成。

过程中，家长们纷纷分享自己的故事：有的说自己小时候也跟着外婆学过编织，没想到现在能和孩子一起重拾这项手艺；有的说平时工作忙，很少有这样静下心来陪伴孩子的机会，这次活动由送暖变成了亲子活动。教室里的氛围越来越温馨，每一声教导和互助，都成了亲子间的沟通。

经过两星期的努力，美丽的蝴蝶颈巾呈现于面前。这次编织活动远不止是一次传统手工艺的实践。对学生来说，是在手作中学会耐心与坚持；对家长来说，是一次难得的亲子陪伴，让亲情在一针一线中越发浓厚；对长者们来说，这条小小的围巾，是冬日里的一份温暖，更是一份被牵挂的幸福感。这次送暖活动再次说明礼物不在乎价值，重要的是心意和心思。

电邮：[email protected]

文：陈月平

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为中学校长，关注学与教和价值观教育。

延伸阅读：

曹春生 - 家长在孩子生涯规划的角色转型｜学友智库

梁国成 - 向每一位奉献者致敬｜学友智库

方富正 - 深化青年成长与思考 从扩阔视野开始｜学友智库

最Hit
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
01:08
上环4刀匪当街抢劫10亿日圆 持现金箧内地男逃至地铁站外被捕
突发
8分钟前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
6小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
23小时前
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
01:36
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
17小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
3小时前
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
影视圈
7小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
8小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
22小时前
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
影视圈
5小时前
中国据报成功打造EUV光刻机原型 被形容为「中国曼哈顿计划」
中国据报成功打造EUV光刻机原型 被形容为「中国曼哈顿计划」
商业创科
8小时前