陈月平 - 一针一线织温暖｜学友智库

从毛线到一条漂亮的蝴蝶颈巾，编织过程是怎样的？现今同学对这古老而传统的手工艺会感兴趣吗？我心中充满疑惑。在校友的鼓励下，我们尝试与他合作送暖活动。星期六下午的课室有10多位女同学、家长和长者安坐着，以充满期待的眼神迎接导师。

看着枱面上七彩的毛线和作品，原来美丽的传承是不会因时间而消失。这古老的手工艺充满了心意和暖意。除了导师，家长亦需教导身边的女儿如何游走于针与线之间，看着女儿着急的样子，只能放下手上的针线，细语安慰并教导。妈妈看着眼神认真的女儿，脸上洋溢着温柔的笑意和欣赏。这场亲子编织的活动，不仅是两代人之间的默契与温情，更看到女儿另一面的认真。

编织的过程远比想像中考验耐性。刚开始时，因初学而小心翼翼，大家都低头并保持沉默，专注于手中的针与线，担心一不留神就前功尽废。当慢慢熟习后，交谈说笑声此起彼落，但原来熟习并不代表不会出现错漏，当织错针时，拆了，重织是必然的，否则将无法完成。错漏不分大小都有影响，只有改过，才可以顺利完成。

过程中，家长们纷纷分享自己的故事：有的说自己小时候也跟着外婆学过编织，没想到现在能和孩子一起重拾这项手艺；有的说平时工作忙，很少有这样静下心来陪伴孩子的机会，这次活动由送暖变成了亲子活动。教室里的氛围越来越温馨，每一声教导和互助，都成了亲子间的沟通。

经过两星期的努力，美丽的蝴蝶颈巾呈现于面前。这次编织活动远不止是一次传统手工艺的实践。对学生来说，是在手作中学会耐心与坚持；对家长来说，是一次难得的亲子陪伴，让亲情在一针一线中越发浓厚；对长者们来说，这条小小的围巾，是冬日里的一份温暖，更是一份被牵挂的幸福感。这次送暖活动再次说明礼物不在乎价值，重要的是心意和心思。

电邮：[email protected]

文：陈月平

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为中学校长，关注学与教和价值观教育。

延伸阅读：

曹春生 - 家长在孩子生涯规划的角色转型｜学友智库

梁国成 - 向每一位奉献者致敬｜学友智库

方富正 - 深化青年成长与思考 从扩阔视野开始｜学友智库