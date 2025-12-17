Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

凌婉君姑娘 - 把挑战转化为成长机遇｜家长教室

知识转移
更新时间：16:00 2025-12-17 HKT
发布时间：16:00 2025-12-17 HKT

小女儿热爱跑步，但不幸在早几个月前，她在训练期间受伤而被逼休息。结果上月跑步比赛「名落孙山」。她感到非常失望，还向我大发脾气。女儿面对困难，父母如何把挑战转化为成长机遇？

首先，我以身体及同理转化她的情绪。我大大给她一个拥抱，让她深深感到被明白，以及能坦诚地向我分享感受。

女儿的情绪抒发了，理性再次重现。我就更易让她看见事情的本质：输了比赛对她现在的最大破坏是甚么？她担心的不是比赛名次，而是跑步时间比以往慢了1.5秒（100米比赛成绩），她很焦虑将来不能重回水平。

虽然大家都明白过去的事实是没法改变，但在困难中更能重新认识自己，接受现在，着眼未来。我们一齐探讨即时及短期的处理方法，例如如何尽快处理伤患？伤患期间可以做甚么保持体能？大家共同定下几个可行步骤，让她感到情况是可控制的。

过了一星期，大家检视短期方案执行情况，目的是让女儿感受自己是有能力做一些让事情转好的事，真切体会「只要坚持就能改变」。坚持行动是培育子女成长心态的重要特质。完成一次短期目标后，再定下一个更大目标，一步一步向前迈进。过了一个月，女儿的伤患终于有好转，我们就一齐到运动场做加速跑训练，让她见到「有希望」，希望是面对困难重要的改变动力。

再过了一个月，女儿终于重拾跑步水平，她感到十分开心及感恩万分。我们总结这次困难的学习与成长，更重要是把成功经验放在女儿心中，当下次她有困难时，知道自己是有能力处理，并可再次站起来。

面对挑战，痛苦、悲伤、失望总会有，但做父母要深明它正是让子女带来成长机会，困难是人生必定会经历的成长功课，让我们以积极行动一同支持他们吧，让子女体会再次站起来的能力。

（欢迎读者就有关内容，致电香港青年协会家长全动网热线：2402 9230，查询时间为星期一至五上午9时至晚上6时）

文：凌婉君姑娘

本栏由香港青年协会家长全动网社工及嘉宾轮流执笔，与读者分享亲职教育经验；本文作者为凌婉君姑娘。

