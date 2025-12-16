何汉权 - 不带仇、不怀恨的悼念｜教育现场

「铭记历史．珍爱和平——南京大屠杀88周年，学生悼念暨教育活动」上周六于长沙湾协和小学举行，悼念的教育活动已进入第三年，都是由教育局主办，国史教育中心（香港）承办，众多办学、议会及教育团体协办。现场出席者600多人，网上收看的数字统计超过6000多。

整个悼念活动，教育内涵充实。先由担任主礼嘉宾的教育局局长蔡若莲博士致辞，另有粤港澳三地之学生代表分享，并且诵读《和平宣言》，以及历史戏剧演绎等教育活动。蔡若莲局长指出，南京大屠杀的史实不会被遗忘，也不应被遗忘。我们要珍惜得来不易的和平，那是战争中的死难者用生命换来的。那些受难者、幸存者是历史的见证者，见证着我们国家从战争中取得最后的胜利。有国才有家，现今世界复杂多变，仍有不少地方处于战乱。反对战争侵略，这不单是一个国家的事，而是全世界的责任。

今年的教育活动中，增添粤港澳三地之学生代表分享对抗日历史的感受；同时邀请了「画说抗战」全港中学生创作比赛初级组及高级组冠军得奖同学分享他们的创作理念，深刻表达对历史的追思与和平的珍视。接着，由金龄演员带领中小学生以舞台剧，让与会者了解南京大屠杀的历史，目的是避免惨剧再次发生。这段戏剧目的在于还原南京大屠杀的复杂历史面向，强调跨越国界的记忆责任——唯有直面真相、传承教训，才能让和平成为人类共同坚守的誓言。

笔者在教育活动负责作总结，概括了几点。其一，主办及筹办单位在筹措活动过程中，都以「不带仇、不怀恨」的善良价值为主导，用于是次悼念活动。期望受众特别是年轻一代能铭记历史、珍爱和平，更好守护及建设祖国。其二，在回望沉重的抗日历史，日本于1894至1945年对中国先后两次的大侵略，以及战败后到今天，日本鹰派政府都不承认侵略罪责。因此，作为中国人乃至热爱和平的世界人，都必须铭记日本侵华历史，以为警醒。其三，笔者以9月3日于北京观看纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的阅兵仪式后，受媒体访问即时说出的感言「何其有幸，生于今日之中国」作为结语。

文：何汉权

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

