Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

罗楚云 - 从「取消或不取消」到「转化与陪伴」｜津中乐道

知识转移
更新时间：17:12 2025-12-15 HKT
发布时间：17:12 2025-12-15 HKT

大埔宏福苑火灾事故，全城同悲。政府订立悼念日，停办庆祝活动，表达哀痛，合情合理。其后，有学校宣布取消圣诞庆祝；部分学生在网上表达失落。作为新任校长，我认为在哀伤之际，教育的责任在于引导学生在现实处境中学习判断、学习同理。

每间学校的校情不同，处理方法也可各有不同。若校内社群有人深受事故影响，取消或延后大型欢庆，让社群有空间处理情绪，自是必要；同时，决定的背后聚焦引导师生对人与社群的关怀。

而我就在学校启动了一次「以持份者为本」的决策。我邀请学生会协作，向教职员与学生分别通过问卷搜集意见。然后，我们一同思考：谁需要被特别照顾？哪些节目可以转化为感恩与关怀？哪些安排可能对受影响者造成负担？最后的决定是既不仓卒取消，也非照旧如常，而是「分流处理」——部分活动延期，部分如期举行，但更换主题与内容，把欢庆转为感恩，把娱乐转为致敬。

具体而言，司仪稿加入了对灾民与救援人员的致意，活动程序融入祷告、捐款与关怀行动；设计壁报，让同学留言送暖；便服日筹款照常，把善款捐予受灾家庭；所有非课堂活动均设「自由参与」与「替代空间」，不欲参与者可到图书馆或社工室，由班主任与社工提供接纳与陪伴。决议完成后，向家长、教职员与学生发布，并保留修订机制，随着学生的情绪与需要微调。

这次经验让我体会到：当学生感到被尊重，规则就不再是外在压力，而是内在选择。教育的本质，是在真实世界中学会成为人。愿我们在哀伤中仍不失盼望，在分歧中仍不失善意；让每一次艰难抉择，都是一次公民教育、品格教育与灵性教育的机会。

文：罗楚云

本栏由香港津贴中学议会校长撰写；本文作者为香港真光书院校长。

延伸阅读：

梅志文 - 学校领导的启示与反思｜津中乐道

徐家贤 - 视学报告分享会：推动优质教育｜津中乐道

章蕾 - 正向教育——正能量卡｜津中乐道

最Hit
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮
时事热话
2025-12-14 16:24 HKT
黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
02:21
黎智英案丨黎智英两项串谋勾结外国势力及串谋发布煽动刊物罪罪成 下月12日求情
社会
7小时前
消委会手机｜12部$5000以下平价5G推介！小米/Samsung/Sony 1部获4.5星媲美iPhone？
生活百科
5小时前
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
73岁前TVB男星呆滞受访疑脑退化 忽然忘词狂眨眼兼肢体僵硬 经历丧妻常醉酒近年性格大变
影视圈
8小时前
黎智英案｜三项控罪全部罪成 警国安处：乱局推手 难辞其咎
01:43
黎智英案｜三项控罪全部罪成 警国安处：乱局推手 难辞其咎
社会
7小时前
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员
影视圈
4小时前
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客：$250一次
04:21
星岛申诉王 | 佐敦庙街惊现「非洲军团」 「黑珍珠」操普通话拉客$250次
放蛇直击
9小时前
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
26岁女星车祸殒命！答应求婚5个月与未婚夫因意外天人永隔 近年与天团合作爆红
影视圈
20小时前
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
中年好声音4丨「狮子王」真身揭晓竟是罗天宇 凭泰国故事泄露身份 好歌喉令评审惊讶
影视圈
19小时前
消委会座枱式水机︱小米$749媲美$6,488飞利浦！首杯热水普遍不够热！
消委会座枱式水机︱小米$749媲美$6,488飞利浦！首杯热水普遍不够热！
社会
7小时前