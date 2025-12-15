罗楚云 - 从「取消或不取消」到「转化与陪伴」｜津中乐道

大埔宏福苑火灾事故，全城同悲。政府订立悼念日，停办庆祝活动，表达哀痛，合情合理。其后，有学校宣布取消圣诞庆祝；部分学生在网上表达失落。作为新任校长，我认为在哀伤之际，教育的责任在于引导学生在现实处境中学习判断、学习同理。

每间学校的校情不同，处理方法也可各有不同。若校内社群有人深受事故影响，取消或延后大型欢庆，让社群有空间处理情绪，自是必要；同时，决定的背后聚焦引导师生对人与社群的关怀。

而我就在学校启动了一次「以持份者为本」的决策。我邀请学生会协作，向教职员与学生分别通过问卷搜集意见。然后，我们一同思考：谁需要被特别照顾？哪些节目可以转化为感恩与关怀？哪些安排可能对受影响者造成负担？最后的决定是既不仓卒取消，也非照旧如常，而是「分流处理」——部分活动延期，部分如期举行，但更换主题与内容，把欢庆转为感恩，把娱乐转为致敬。

具体而言，司仪稿加入了对灾民与救援人员的致意，活动程序融入祷告、捐款与关怀行动；设计壁报，让同学留言送暖；便服日筹款照常，把善款捐予受灾家庭；所有非课堂活动均设「自由参与」与「替代空间」，不欲参与者可到图书馆或社工室，由班主任与社工提供接纳与陪伴。决议完成后，向家长、教职员与学生发布，并保留修订机制，随着学生的情绪与需要微调。

这次经验让我体会到：当学生感到被尊重，规则就不再是外在压力，而是内在选择。教育的本质，是在真实世界中学会成为人。愿我们在哀伤中仍不失盼望，在分歧中仍不失善意；让每一次艰难抉择，都是一次公民教育、品格教育与灵性教育的机会。

文：罗楚云

本栏由香港津贴中学议会校长撰写；本文作者为香港真光书院校长。

