Coffee Break English！10个外国人常用英文口语短句 5分钟就学识

喝咖啡的时间，顺便学英文！现代人生活忙碌，但其实每天只要5分钟，就能掌握老外最爱用的口语表达。这篇精选10句超实用日常英文短句，让你像喝咖啡一样轻松吸收，聊天立刻变流利！

1. "What's the catch?"（有什么陷阱？）

情境：当某事听起来太好，怀疑有隐藏条件时。

例句："Free coffee for a year? What's the catch?"（一年免费咖啡？有什么条件？）

咖啡小知识：在欧美，店家常推「买五送一」的会员卡，记得问清楚规则！

2. "I'm beat."（我累翻了。）

情境：工作或运动后超累，比 "I'm tired" 更地道。

例句："Just finished a 10-hour shift... I'm beat."（刚上完10小时的班...我累翻了。）

替代说法："I'm wiped out."（像抹布一样被拧干）

3. "No biggie."（没什么大不了的。）

情境：别人道歉时，轻松回应。

例句："Sorry I'm late!" — "No biggie, I just got here too."（「抱歉我迟到了！」—「没事，我也刚到。」）

文化tip：老外超爱用这句，比 "It's okay" 更随性！

4. "That's a steal!"（这太划算了吧！）

情境：看到超便宜的好东西。

例句："This designer bag was 70% off? That's a steal!"（这名牌包打3折？太划算了吧！）

购物必备：在国外outlet血拚时，一定能用上！

5. "My treat."（我请客。）

情境：要请朋友喝咖啡或吃饭时。

例句："The matcha latte looks good? My treat!"（抹茶拿铁看起来不错？我请你！）

社交礼仪：欧美习惯轮流请客，别抢著买单喔！

6. "It's on me."（算我的。）

情境：和 "My treat" 类似，但更口语。

例句："You forgot your wallet? Don't worry, it's on me."（你忘带钱包？别担心，算我的。）

实用场合：酒吧、咖啡厅、朋友聚餐。

7. "Same here."（我也是。）

情境：快速附和别人，比 "Me too" 更自然。

例句："I need coffee to function in the morning." — "Same here!"（「我早上需要咖啡才能运作。」—「我也是！」）

咖啡族必备：全世界咖啡成瘾者的共同语言！

8. "Mind if I join you?"（介意我加入吗？）

情境：想和别人同桌或参与对话时。

例句："This café is packed... Mind if I join you?"（这家咖啡厅好满...介意我坐这吗？）

社交技巧：在欧美咖啡厅，陌生人并桌很常见！

9. "Hang in there!"（撑住啊！）

情境：鼓励正在努力的朋友。

例句："Midterm exams are killing me..." — "Hang in there! Coffee break?"（「期中考快搞死我了...」—「撑住！要休息喝咖啡吗？」）

暖心短句：比 "Don't give up" 更有温度！

10. "Let's bounce."（我们闪人吧。）

情境：想离开某个地方时。

例句："This meeting is going nowhere... Let's bounce."（这会议没完没了...我们闪吧。）

替代说法："Let's dip."（更年轻人的用法）

5分钟练习挑战！

选3句今天学的短句，在咖啡时间用用看。 下次去咖啡厅，试著说："My treat!" 或 "Mind if I join you?" 遇到朋友抱怨时，回一句："Hang in there!"

学英文就像喝咖啡，每天一点点，慢慢就上瘾！

撰文：Spencer Sir

港大一级荣誉毕业，在学期间获11份奖学金，曾任国际银行MT，历年来教授过5000名学生。

Facebook 专页：Spencer Lam English Team

网页：spencerlam.hk

延伸阅读：

英文片语Phrases｜I am all ears 表达最高的诚意和关注

英文片语Phrases｜Show me the ropes是甚么意思？