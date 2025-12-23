Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Coffee Break English！10个外国人常用英文口语短句 5分钟就学识

更新时间：12:30 2025-12-23 HKT
喝咖啡的时间，顺便学英文！现代人生活忙碌，但其实每天只要5分钟，就能掌握老外最爱用的口语表达。这篇精选10句超实用日常英文短句，让你像喝咖啡一样轻松吸收，聊天立刻变流利！

1. "What's the catch?"（有什么陷阱？）

  • 情境：当某事听起来太好，怀疑有隐藏条件时。
  • 例句："Free coffee for a year? What's the catch?"（一年免费咖啡？有什么条件？）
  • 咖啡小知识：在欧美，店家常推「买五送一」的会员卡，记得问清楚规则！

2. "I'm beat."（我累翻了。）

  • 情境：工作或运动后超累，比 "I'm tired" 更地道。
  • 例句："Just finished a 10-hour shift... I'm beat."（刚上完10小时的班...我累翻了。）
  • 替代说法："I'm wiped out."（像抹布一样被拧干）

3. "No biggie."（没什么大不了的。）

  • 情境：别人道歉时，轻松回应。
  • 例句："Sorry I'm late!" — "No biggie, I just got here too."（「抱歉我迟到了！」—「没事，我也刚到。」）
  • 文化tip：老外超爱用这句，比 "It's okay" 更随性！

4. "That's a steal!"（这太划算了吧！）

  • 情境：看到超便宜的好东西。
  • 例句："This designer bag was 70% off? That's a steal!"（这名牌包打3折？太划算了吧！）
  • 购物必备：在国外outlet血拚时，一定能用上！

5. "My treat."（我请客。）

  • 情境：要请朋友喝咖啡或吃饭时。
  • 例句："The matcha latte looks good? My treat!"（抹茶拿铁看起来不错？我请你！）
  • 社交礼仪：欧美习惯轮流请客，别抢著买单喔！

6. "It's on me."（算我的。）

  • 情境：和 "My treat" 类似，但更口语。
  • 例句："You forgot your wallet? Don't worry, it's on me."（你忘带钱包？别担心，算我的。）
  • 实用场合：酒吧、咖啡厅、朋友聚餐。

7. "Same here."（我也是。）

  • 情境：快速附和别人，比 "Me too" 更自然。
  • 例句："I need coffee to function in the morning." — "Same here!"（「我早上需要咖啡才能运作。」—「我也是！」）
  • 咖啡族必备：全世界咖啡成瘾者的共同语言！

8. "Mind if I join you?"（介意我加入吗？）

  • 情境：想和别人同桌或参与对话时。
  • 例句："This café is packed... Mind if I join you?"（这家咖啡厅好满...介意我坐这吗？）
  • 社交技巧：在欧美咖啡厅，陌生人并桌很常见！

9. "Hang in there!"（撑住啊！）

  • 情境：鼓励正在努力的朋友。
  • 例句："Midterm exams are killing me..." — "Hang in there! Coffee break?"（「期中考快搞死我了...」—「撑住！要休息喝咖啡吗？」）
  • 暖心短句：比 "Don't give up" 更有温度！

10. "Let's bounce."（我们闪人吧。）

  • 情境：想离开某个地方时。
  • 例句："This meeting is going nowhere... Let's bounce."（这会议没完没了...我们闪吧。）
  • 替代说法："Let's dip."（更年轻人的用法）

5分钟练习挑战！

  1. 选3句今天学的短句，在咖啡时间用用看。
  2. 下次去咖啡厅，试著说："My treat!" 或 "Mind if I join you?"
  3. 遇到朋友抱怨时，回一句："Hang in there!"

学英文就像喝咖啡，每天一点点，慢慢就上瘾！

撰文：Spencer Sir
港大一级荣誉毕业，在学期间获11份奖学金，曾任国际银行MT，历年来教授过5000名学生。
Facebook 专页：Spencer Lam English Team
网页：spencerlam.hk

