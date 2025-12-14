笨泥爸爸 - 教AI如教仔｜父中作乐

「我嘅要求系咁……你即刻跟住做。」「我嘅指示讲得好清楚，你跟足我要求去做就得！」「做错咗啦！有冇睇我指示呀？」「又唔听话！我讲咗几多次唔好咁样？应该咁样咁样……」

各位父母，在教子女的过程中，你是不是说过无数遍类似以上的话？而我最近就经常说。「笨泥爸爸，你个仔都快大学毕业，仲要讲呢啲话？」误会了，我不是对儿子说，而是对AI说。

朋友们都说我最近「沉迷AI」，我承认。有朋友传送一张近照给我，叹谓头发日渐稀疏，我用AI改图程式为他加个「爆炸头」，气得他哭笑不得；有朋友叫我帮忙写投诉信，我秒回他「搞掂」，他奇怪那么快写完？我说：「我在WhatsApp加了个AI好友，我叫它写的。」我分享一张行山拍的绝美风景相，朋友都说：「AI生成的吗？」

现在儿子长大了，毋须我训练，我就把时间心思用来培训AI，竟发现教AI做事，跟教孩子很相似。

第一，指示要清晰详细，你说得越仔细，它越能接近你要求的成果，就像教一个性格温纯的孩子。

第二，做好心理准备，就算给了充足指示，它也未必达到你的要求！就像性格稍为鲁钝的孩子。

第三，它不但达不到你的要求，甚至做出完全不一样的东西！例如生成一张图，你叫它画东，他可能画西；你叫它不要画的东西，它就画给你！十足一个性格反叛的小朋友。

第四，要求它再三改正时，谦恭有礼的字眼通常起不了作用，反而强硬而重复的措辞，会有意想不到的效果！教顽劣的「细路」，有时就是要恶起来！

第五，当它干的事不如你意，令你极度「激心」的时候，试试停一停、歇一歇，关闭软件，甚至关掉电脑，稍后再开再用，它便可能回复正常发挥。孩子做错事或屡劝不改，父母不断「轰炸」也没用，不如离开一会，洗个脸冷静下来，事情才有转机。

文：笨泥爸爸

作者为资深儿童传媒人，《亲子王》前主编，分享如何做个快乐孩子的快乐父亲。

