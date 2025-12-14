冯汉贤 - 保护儿童 条例内外｜谈经论学

明年1月20日，《强制举报虐待儿童条例》将正式生效。作为教育工作者，我们明了这项法例对守护学生成长的重要作用，也经历了从最初疑虑到逐步理解清晰的历程。

法例旨在「及早识别及介入严重虐待儿童个案」，为儿童建立全面而有效的保护网络。根据保护儿童资料系统的数据，仅2024年，香港已录得超过1000宗新登记的保护儿童个案。这不止是一个数字，更代表1000名急需协助与保护的儿童。条例明确规定，社福、教育及医疗卫生界共25类专业人员，若在工作中合理怀疑儿童遭受「严重伤害」，即负有法定举报责任。

在立法酝酿初期，包括教育界在内的专业界别确实存在疑虑。忧虑并非源于害怕承担责任，而在于如何准确履行——究竟哪些个案需要举报？哪些可通过现有专业合作机制处理？又如何避免因过度解读而损害家校信任，或因举报失当而「误堕法网」？社会的共同期盼是，每一次举报都能真正触达并纾解孩子的困境，而非仅仅完成程序。

随着条例公布，各界理解逐渐清晰。法例对「严重伤害」作出相对明确的界定，涵盖危及生命或健康的严重身体伤害、导致长期心理创伤的心理虐待、性侵犯，以及因疏忽照顾造成的严重伤害。指引亦说明了豁免情况，为前线人员提供了关键的法律判断基准。

当然，我们并非法律专家。为此，相关部门其后发布了《强制举报者指南》及决策流程图等，以精准、细致地协助专业人员判断。这些工具有效减轻了实务上的忧虑。同时，学校也陆续组织教师参与培训，并安排完成相关网上课程，以加强全体同工的认知与应对能力。

保护孩子，是学校不容推卸的责任。条例生效初期，我们或许仍需面对不少需要谨慎判断的个案，但随着我们以更专业的知识、更清晰的流程、更紧密的跨界协作，期望能将法例条文转化为守护学童的实际行动，共同为他们营造真正安全、健康的成长环境。

文：冯汉贤

作者为香港布厂商会朱石麟中学校长、行政长官卓越教学奖获奖者。

