张锦芳教授 - 被性侵犯孩子常误以为自己有错 - 护苗信箱

知识转移
更新时间：18:00 2025-12-11 HKT
发布时间：18:00 2025-12-11 HKT

张教授

我曾听有专家讲过，很多儿童被性侵犯后会觉得是自己的错，但我不明白为何他们会有这个想法呢？他们为甚么会觉得是自己的错呢？

A先生

张教授答：

被性侵犯的孩子常常会感到这是自己的错，主要源于侵犯者的心理操纵。他们会用谎言告诉孩子：「这是你的问题」、「你引诱我」、「你是自愿的」、「我是爱你的」等，这些说话让孩子产生内疚和羞愧，以为是自己的问题，才会使对方犯罪。

由于儿童的心智尚未成熟，他们容易受到外界的影响，将侵犯者的说话视为事实。性侵犯通常伴随着谎言、引诱和强逼，侵犯者会利用孩子的恐惧和不安，使他们感到自己是个「坏孩子」，甚至认为自己值得受到这样的对待。这种心理负担，让孩子相信自己是不好的，进而陷入自责之中。

在性侵犯事件曝光后，旁人的质疑也会加重孩子的心理负担。他们可能会被问到：「你为何不反抗」、「你为何不早点说出来」或「你为甚么继续与他见面」等问题，这些质疑会使孩子感到是因为自己愚蠢，加深自我怀疑，令孩子更加孤立无援。

另一个重要的因素是社会文化和社交媒体的影响，对性侵犯的污名化和舆论，使受害者不敢站出来，因为他们担心被指责或不被相信。这种环境让孩子感到孤独，并进一步强化了他们的错误自责感。

缺乏适当的教育也使孩子无法正确理解性侵犯的性质。许多孩子并不知道如何辨识不当行为，或在遭遇困境时该寻求帮助。这种知识的缺乏使他们更容易受到侵犯者的操控。

最后，性侵犯的责任不在孩子身上。即使侵犯者以各种歪理诱惑孩子，成年人应该承担起保护孩子的责任，而不是让孩子承受不应有的。

（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）

文：张锦芳

本栏由护苗基金执行委员会委员、美国德州休斯顿大学社会工作研究院张锦芳教授解答。

