林溢欣 - 珍惜幸运｜中新学林

知识转移
更新时间：12:00 2025-12-11 HKT
发布时间：12:00 2025-12-11 HKT

火灾给我的启示是：外界声音太杂乱，我们要保持清晰的脑袋，对缺乏全貌的人和事不要妄下判断，还有珍惜每一个刻下，爱护每一个身边的人。我知道很多同学都对过多的相关报道、照片感到厌倦或乏力，如果你因此而心情焦虑，则应远离有关新闻，因为社交媒体容易令人放大情绪。但这样不代表我们对事情漠不关心，每个人都有其身份、责任对事情出一分力，未成年的你们如果想尽一点力，我认为不外乎两点：一、持续对事情表示关注，让政府听见我们声音，让事件不能草草了事，给予彻底的调查，让往生者安息，让幸存者释怀；二、努力读书，让未来的自己成为社会坚实可靠的栋梁，在不同岗位谨守职分，香港容不下第二次这样的灾难。

除此以外，最大的课题还在于珍惜每一个身边人。中大读书时曾听哲学系教授说，我们和另一个人都来自同一个球体，造物主将球体剖开，我们与另一半割裂分散于世界，而爱情就是在茫茫人海中找到属于自己的完美一半。然而，几十亿人当中，绝少人能够找到这个最佳的伴侣。一切都讲究「缘」。除了爱情，我们的亲人、老师、朋友，都是生命中无数个巧合并凑而成的「缘」。一个相遇、一个路口、一段文字，都会错开了人生不同的际遇，形成不同的岔路，现在看起来的必然，其实都是无数个幸运交织而成的果实。

所以，在读书学习的同时，谨记努力守护、珍惜每一个身边的幸运。因为我们知道，幸运不必然常在。那些最美好的事物，并不必然长久。我还记得考入大学翌年，朋友圈子突然传来噩耗，一个中学同学确诊癌症，晴天霹雳，短短两星期后，善良年轻的生命就离我们而去。那时我就明白，每一分钟的当下，都值得我们更多的感恩、更多的爱的表达，还有更多的拥抱和记录。

每一课都有要所教训才有意义。灾后重建最难的，往往不是可见的东西，而是无法弥补的心灵创伤。而绝大部分的旁观者（我们），更加要学会从中提取值得我们成为更好自己的课题，然后在不断倒数的生命里，尽我们最大努力活得无悔无憾。

电邮：[email protected]

文：林溢欣

作者为香港中文大学中文系哲学硕士，中文科补习名师。

