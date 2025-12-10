Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

曹春生 - 家长在孩子生涯规划的角色转型｜学友智库

更新时间：18:00 2025-12-10 HKT
发布时间：18:00 2025-12-10 HKT

在近期的生涯规划晤谈中，我深深感受到家长角色的变化——父母与子女在生涯议题上的对话变得更开放、更合作。越来越多家长愿意倾听孩子的兴趣、支持其探索未来的发展。然而，就业难易、选校与选专业的焦虑依然存在。家长追求的「稳定性」往往与孩子向往的「多元性」有所冲突，令双方在期待与理解上出现差距。

家长的忧虑是当下职涯改变的一种投射。传统职涯发展较为线性，「选好一个专业、掌握一种技能就能稳定工作到退休」的观念曾经行之有效，如今却难以应对跨领域、多变化的新型职涯生态。家长希望孩子拥有「最安全」的选择，生怕选择错误而耽误孩子的一生，进而营造了高度焦虑的决策氛围。

若要走出这种困境，关键在于让「稳定」与「变化」共生，明确生涯抉择并非零和游戏。家长的经验不是「必须复制的人生模板」，而是孩子探索世界的参考样本。家长要学会适度「剪裁」自己的经验，区分哪些是可迁移的、哪些是不合时宜的，就能将原本的「照我做」转化为「陪你选」，双方的沟通也从单向的「说服」变为双向的理解。

此外，以客观资讯取代主观想像，也是降低焦虑的重要方式。通过查阅行业数据、走访不同领域的从业者，家长能与孩子一起理解产业未来的发展，从中看见多元职涯的可能性；以更长远的眼光看待生涯，也能让我们在做出选择时更加冷静。升学只是职涯的起点，未来的深造与工作仍具有转换的机会，孩子的发展并不会被一次选择所局限。

生涯规划不是孩子单打独斗的历练，也不是家长独自承担的责任，而是家庭的共同抉择。当家长相信孩子能走好自己的路，当孩子理解父母的担心源于爱，生涯议题便能从冲突转化为彼此理解的契机。这种同频合作既有助孩子找准方向，也让家庭成为他们面对未来最坚实的后盾。

电邮：[email protected]

文：曹春生

本栏由学友社学友智库专家及嘉宾轮流撰文，交流学与教经验；本文作者为SCPC国际职业策略规划师、GCDF全球职涯发展师。

