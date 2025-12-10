Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

钟尧基 - 让孩子去「玩」｜直资育材

更新时间：12:00 2025-12-10 HKT
发布时间：12:00 2025-12-10 HKT

小女孩某天放学回家，要我给她一些报名费，准备参加校际朗诵节英语演讲比赛。从小到大，小女孩性格相对同龄内敛。我不禁好奇一问参赛原因，她说自己没尝试过英语演讲，没这方面的经历，于是主动向老师报名，想去「玩」下。作为家长的读者们，相信也会支持子女的决定，让他们去「玩」吧！

接下来，小女孩在家书写指定讲题的内容，她认真地写稿，看来是好好准备去「玩」。她在网上搜集名人事例和名言警句，反复思量后引用在其讲稿内，加强说服力。我留意到她前后写稿数遍，在修改的过程中，如何斟酌用字，如何令讲稿读起来更为琅琅上口，看来这次「玩」得真够投入。演讲稿准备好，小女孩晚上间中会朗读发言稿。

有时候她会邀请我帮忙计时，在最后30秒时给她提示。在比赛时限内，可能写得略多，她把不必或重复的文句删除，避免语速太快，令评审听不清楚。在朗读过程中，小女孩那份胆怯和不自然的小动作让人莞尔，看她「玩」如此投入，我也不得不欣赏她那份认真态度，至于比赛奖项反而变得不再重要。

演讲比赛最具挑战的莫过于问答环节，评审们会就演说内容作提问。我好奇地问小女孩如何准备，她胸有成竹告诉我「放轻松」，她在反复修改讲稿过程中，已经对演说题目充分了解，评审怎样提问，应可游刃有余。我暗自窃喜，如果她能遇上预期以外的提问更好，即使问题如何刁钻，我倒是希望她灵活应对，这才是更有意义的学习经历，说不定会有意想不到的收获。

家长宜多鼓励子女参加合适的比赛发挥潜能，过程重于结果，不必计较胜负。在子女准备去「玩」的过程中，家长从旁多作鼓励，陪伴子女成长，除可促进亲子关系，更重要的是让他们建立自信心、自学能力和懂得「执生」，以应对未来的挑战。我仿佛看到未来的演说家正在悄悄诞生。「尽情玩吧！」我心中默念。

文：钟尧基

本栏由香港直接资助学校议会校长撰写；本文作者为将军澳香岛中学校长。

