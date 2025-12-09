何汉权 - 立法会已经换届｜教育现场

大埔火灾后，特区政府及民间社会，彼此本着「齐用爱心护香江，携手投票建未来」的原则，边继续各项逼在眉睫的援建工作，同时要化悲伤为团结，各司其职，办好立法会换届选举。爱香港，守护「一国两制」，珍惜国家赋予的独特独有的选举制度，一人一票，公平公正公开，选出3个组别（地区直选、功能界别及选委会界别）的立法会议员。到目前为止，这是全国所独有，香港必须善用，并树立模范作用。

香港是弹丸之地，90位立法会议员已经选出，究竟量与质如何相称，就看已换届的议员们的作为了，如何做，做些甚么，市民心里有数，眼睛看到，周日的一投，是否有价值？是否保值？抑或是超值？倒过来说，是否减值？甚或毫无价值？四年一任，实践是检验道理的标准，真的假不了，假的真不了。

12月7日是普通的一天，但这是「一国两制」下，政制运作重要的一天，选民选出政府管治团队重要一环的成员，就是新一届的立法会议员。笔者于上午9时前，履行了公民的权利与责任，在会展票站选上了「心头好」后，亦继续到其他票站观看市民投票情况。「大埔火灾后，我更要前来投票，选出有心有力有具体计划，并能长时间跟进灾后重建的市民代言人」，在西营盘票站门前，一位相熟的教育界同工，情绪稍有激动向笔者说。

确实，摆在当前，如何做好大埔灾后的援建工作，是轻慢不得，政府各部门、立法会等重要机构，都必须合力，以具体及践行的方案，让受灾的各户，尽快跨过危难的日子，重见实实在在、充满盼望的明天。

当然，新一届立法会议员的工作，除开展支援大埔灾民善后工作之外，要应对的还有多个领域的事项，在美西韩日澳纽等国的无理无法无情肆意围堵的单边靠拢压力下，怎样善用并开拓经济、科技、贸易、法制、教育的功效，做好内联外通的超级联络人角色，发挥多元的枢纽作用，使得全世界都明白香港、欣赏香港，从而更明白咱们国家的善意立场，因而学生愿意选择在港求学、生意人喜欢在港从事经贸、国际学者乐于在港从事教学，甚或是永久居留之地。

立法会已经换届，议员们任重道远。

文：何汉权

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

