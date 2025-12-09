Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教育评议会 - 立法会选举后之建言：民生为大、教育为重、国家安全至上︱来论

第八届立法会选举顺利完成，90个议席全部产生，体现了香港选举制度的有效运作。本次选举过程公开、公正，39场竞选论坛促进了高质量讨论，特区政府通过延长投票时间、设立边境投票站等措施，确保了选举顺利进行，展现社会务实理性的新气象。

教育界投票率从上届的29.02%提升至本届的35.78%，反映出教育工作者对教育政策的关注度进一步提高。这方面与本会所倡导的「民生为大、教育为重、国家安全至上」三大原则密切相关。新一届立法会应当更重视教育界的专业意见，在坚守民生优先的基础上，合理配置教育资源，加强国史与国家安全教育，助力学生全面成长。

本会始终坚持在一国两制下实践「以生为本，家国为念，以教学专业为本务，建构民胞物与的新世界观」。教育工作者致力于培养学生的家国情怀与国际视野，这一理念与本次选举所展现的专业精神相契合。教育界将继续以专业态度参与政策讨论，推动香港教育事业持续发展。

此次选举的成功，为香港由治及兴奠定了坚实基础。教育界将坚守专业使命，以培育新时代人才为己任，为香港繁荣稳定贡献力量。在「一国两制」方针指引下，教育专业发展必将为香港未来注入新活力。

文：教育评议会会长何汉权、主席蔡世鸿、执委赖俊荣

图：资料图片

