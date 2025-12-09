Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

笨泥爸爸 - 超级战队末日｜父中作乐

知识转移
更新时间：12:00 2025-12-09 HKT
发布时间：12:00 2025-12-09 HKT

不少爸爸都是动漫迷，每逢在群组里聊起这个话题，必定像「一石激起千重浪」般议论纷纷，热度久久不散。早前，日本方面传出《超级战队》系列停播的消息，自然也牵动一群大男人的心。

妈咪们假如留意到逢星期日家中大小男孩包括老公，一早爬起来看电视，他们追的可能就是《超级战队》系列，我和儿子也曾这样热情过；也可能发现家中有几件奇怪的玩具，外形刀不刀枪不枪的，按掣会闪灯和发出刺耳声效，令你很想丢掉它……这些可能就是超级战士们的武器。

「哪几个穿着五颜六色紧身衣的，不是幪面超人吗？」一般人可能较熟悉「幪面超人」，但如果是「几个」和「五颜六色」的话，就是「超级战队」无疑。因为前者是「单枪匹马」行事的昆虫变种人；后者必须由5人组成，组合通常是：红色的全能靓仔队长、蓝色的冷傲高瘦男队员、粉红色的漂亮可爱女队员、绿色的鲁莽大只男和黄色的聪明科技男生，必定有一个的外表、性格或技能受观众爱戴。

由真人演出的日本特摄片集《超级战队》系列，不知不觉已有50年历史。由1975年第一出《秘密战队五勇士》开始，到现正播放的《第一战队五兽者》，已经是这系列第49部作品。过去半世纪，每年都有新的战队诞生，我的年代最迷《五勇士》，儿子小时候最爱《恐龙战队》。

乍闻这个陪伴无数小孩成长的经典剧集即将消失，我也跟「粉丝」们一样感到失落。就算我们现在没有追看，但每次知道有新战队出现，必定会问：「今次用甚么做主题？火车？野兽？生果？怎样变身？有甚么新武器？合体变甚么机械人？」

孩子妈妈不明白我们为甚么会迷上一堆五彩人形，我告诉她：「因为无论坏蛋有多强，战队最后都会合力打败牠。这是团队精神、正义感和同理心的培养，好过听100次讲座。」

文：笨泥爸爸

作者为资深儿童传媒人，《亲子王》前主编，分享如何做个快乐孩子的快乐父亲。

延伸阅读：

笨泥爸爸 - 全运会小亮点｜父中作乐

笨泥爸爸 - 第一次打工｜父中作乐

笨泥爸爸 - 人生地图｜父中作乐

最Hit
被告卢彦铭否认强奸罪。资料图片
无业男涉后楼梯奸已婚女网友 事主供称强奸5、6下后 被告称「我返去拎大麻」便离开
社会
23小时前
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
TVB「准最佳男配角」爆身体有惊人缺陷 先天DNA出错恐永久残障：准备好不能正常生活
影视圈
22小时前
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
神秘男四出低价求购宏福苑单位 代理断言拒绝 怒批「极不道德」 质疑想重建后卖出图利
楼市动向
6小时前
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光 一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
《中年好声音》海儿女神形象崩坏？零滤镜真面目曝光  一部位明显粗壮被指「怪怪哋」
影视圈
15小时前
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
投票日旺角消防局外现神秘人龙？大批年轻人打蛇饼 醒目网民1细节推断真相......
生活百科
20小时前
01:08
日本青森县7.6级地震 预计北海道现3米高海啸 札榥游客披浴袍急逃
即时国际
13小时前
酒店租霸︱一家3口住4个月欠¥5000房费 老板提「倒贴送客」遭拒
酒店租霸︱一家3口住4个月欠¥5000房费 老板提「倒贴送客」遭拒
奇闻趣事
5小时前
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
70年代家传户晓小生屡用拐杖出行 忍泪罕谈生死：及时行乐别为难自己 曾有婚外情背叛前妻
影视圈
3小时前
开播近25年的广东话长寿剧《外来媳妇本地郎》7日播出大结局。微博
爱回家2.0︱广东25年长寿剧《外来媳妇本地郎》大结局 网民：重头再睇
即时中国
20小时前
经初步分析，应家柏（图中）认为布文、李慕华及杜苑欣均有机会赢得锦标。
马场浮世绘｜骑师赛  应家柏睇好三将夺标
马圈快讯
16小时前