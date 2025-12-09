笨泥爸爸 - 超级战队末日｜父中作乐

不少爸爸都是动漫迷，每逢在群组里聊起这个话题，必定像「一石激起千重浪」般议论纷纷，热度久久不散。早前，日本方面传出《超级战队》系列停播的消息，自然也牵动一群大男人的心。

妈咪们假如留意到逢星期日家中大小男孩包括老公，一早爬起来看电视，他们追的可能就是《超级战队》系列，我和儿子也曾这样热情过；也可能发现家中有几件奇怪的玩具，外形刀不刀枪不枪的，按掣会闪灯和发出刺耳声效，令你很想丢掉它……这些可能就是超级战士们的武器。

「哪几个穿着五颜六色紧身衣的，不是幪面超人吗？」一般人可能较熟悉「幪面超人」，但如果是「几个」和「五颜六色」的话，就是「超级战队」无疑。因为前者是「单枪匹马」行事的昆虫变种人；后者必须由5人组成，组合通常是：红色的全能靓仔队长、蓝色的冷傲高瘦男队员、粉红色的漂亮可爱女队员、绿色的鲁莽大只男和黄色的聪明科技男生，必定有一个的外表、性格或技能受观众爱戴。

由真人演出的日本特摄片集《超级战队》系列，不知不觉已有50年历史。由1975年第一出《秘密战队五勇士》开始，到现正播放的《第一战队五兽者》，已经是这系列第49部作品。过去半世纪，每年都有新的战队诞生，我的年代最迷《五勇士》，儿子小时候最爱《恐龙战队》。

乍闻这个陪伴无数小孩成长的经典剧集即将消失，我也跟「粉丝」们一样感到失落。就算我们现在没有追看，但每次知道有新战队出现，必定会问：「今次用甚么做主题？火车？野兽？生果？怎样变身？有甚么新武器？合体变甚么机械人？」

孩子妈妈不明白我们为甚么会迷上一堆五彩人形，我告诉她：「因为无论坏蛋有多强，战队最后都会合力打败牠。这是团队精神、正义感和同理心的培养，好过听100次讲座。」

文：笨泥爸爸

作者为资深儿童传媒人，《亲子王》前主编，分享如何做个快乐孩子的快乐父亲。

