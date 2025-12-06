教育评议会执委会 - 《齐心用爱护香江 携手投票见未来》——写在立法会换届选举前夕︱来论

近日，大埔一场无情火灾牵动全城人心。面对灾难，香港社会展现出难能可贵的团结精神：街坊互助、义工奔波、各界支援，点滴温暖汇成洪流，让我们深刻体会到「风雨同舟」的意义。正是这份狮子山精神，推动香港一步步走出阴霾，重见曙光。然而，灾后重建不仅是楼宇的重塑，更是社会信心的重建。在此关键时刻，我们迎来12月7日立法会换届选举——这不仅是法治社会的程序，更是凝聚共识、推动未来的契机。

立法会作为特区治理体系的核心部分，其构成与运作密切影响市民生活质素与整体社会的前进步伐。选举不仅是行使公民权利的体现，更是对香港未来方向的积极参与。现阶段，香港正步入一个迈向繁荣的重要时期，社会期盼持续向好的环境、共同协作的动力，以及具前瞻性的规划。每一位选民手中的选票，将影响未来立法会能否广纳贤才，能否以理性务实的态度监督施政、提出有益建议，并真正成为市民与特区政府之间的有效纽带。我们鼓励社会各界凝聚共识，积极行使投票权利，选出有视野、有担当、有能力的议员，共同为香港的长远福祉与进步注入坚实力量。

作为教育工作者，我们深知投票行为的深远意义。它不仅是政治参与，更是公民素养的具体体现。从课堂到社会，我们始终教导学生要关心社会、理性思考、积极承担。此次选举，正是将公民教育理念化为行动的良机。家长、教师、青年学子应当以身作则，以理性态度了解候选人政纲，以全局视野审视香港需求，用手中一票为下一代铺设更稳健的发展轨道。唯有公民社会的成熟，才能确保民主进程的质素，让选举真正成为推动进步的力量。

12月7日，是普通的一天，却也是不平凡的一天。它承载着市民对更美好生活的期盼，对公平正义的追求，对和谐社会的向往。我们呼吁全港各界：无论是企业雇主还是前线员工，是资深市民还是首投一族，请腾出时间，携手走进投票站。让我们以选票表达对香港的热爱，以行动体现对未来的承诺。

「稳健的社会需由贤能引领，繁荣的未来需由众志铸成。」让我们以火灾中展现的团结精神为基石，齐心用爱护佑香江，携手投票共见未来！

文：教育评议会执委会

图：资料图片

