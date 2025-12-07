刘筱玲 - 没有最好，只有更好｜快乐家庭

第19届各地语文教学观摩交流，终于可以在澳门举行了。自从第18届的教学交流在历史名城武汉举办后，因疫情关系，停办了几年，今年终于可以再次举行，十分感恩！感谢澳门文化交流协会主办、澳门利玛窦中学承办，并由几间学校协办，非常难得。

活动在11月29日和30日举行，很高兴有来自不同学校的老师报名参加，我们也邀请了两位教育大学的讲师和教授，代表香港担任课评，更邀请了3位代表香港的示范课老师，我们一行几十人，有早一天搭直航去作好准备的，也有当天一早乘车赴会的，都为了寻找教学的理想，直奔我们的近邻，展开两天的交流之旅。

20多年一路走来，回想第一届（2002年）的交流，两岸四地的老师汇集香江，那情景确实令人难忘，那是从未有过的聚会，却是那样的亲切、那样的和谐，是因为大家都有相同的使命，在教育的土地上，需要努力去耕耘，为孩子们打下学习的基础、思考的基石，老师们更需要不断观摩学习，没有比较，没有最好，只有更好！希望这种交流的文化能继续传承！

每年都会有专家学者的专题讲座，今年的讲者是澳门大学向天屏助理教授，她谈及「小学语文教学的现况与前瞻」，让大家更掌握各地的现况及未来的发展。下午有来自各地代表的示范课，共有不同课题的9节课，在课室进行，课后都有各地的专家学者和大家探讨问题，引导反思。

第二天安排的是4课「同课异教」，课堂在礼堂的台上进行，所有老师一同观课，「同课异教」是后来发展的一个项目，让大家更能看到教无定法，需要不断去探索，今年的课题是巴金〈给家乡孩子的信〉，让大家看到同一课题可以有很不一样的教学重点，不要只放在词语的教学上。代表香港的林佩老师的教学重点是：「解锁生命开花的秘密」；内地的王廷波校长：「跨越时空的对话」；澳门的黄键聪老师：「知人悟情，心声共鸣」；新竹的李艺芬老师：「以信为桥」。

然后再由几位各地的专家领着大家一同探讨，大会就随着这难得的体验、共同的反思，完成了这一届的交流活动，希望各地的老师都能带着丰足的收成，回到自己的岗位去。

文：刘筱玲

作者为保良局蔡继有学校创校总校长，60年教育路上，培育子女无数。

