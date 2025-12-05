张锦芳教授 - 如何处理儿子过分的性幻想｜护苗信箱

张教授：

我有一名8岁儿子，他自从在学校上了性教育课后，多次致电不同机构的求助电话诉说自己被姊姊性侵犯，但他是独生子，根本没有姊姊。我本以为儿子可在性教育课学习正确的性知识，但现在反而成了我的烦恼，我应怎样停止他这种行径？

陈先生

张教授答：

我非常理解你面对这种情况的困惑与担忧。性教育课程本应是帮助孩子了解正确的性知识，但有时却可能引发他们的误解或幻想。尽管你的儿子是独生子，但他可能在寻求情感支持与理解，这是正常的心理发展过程。你可以考虑以下几个论点：

1.幻想与想像：孩子在成长过程中，会创造出各种幻想角色来理解周围的世界。即使没有姊姊，他也可能想像出一个「姊姊」的角色。因此，你可以询问他对「姊姊」的具体描述。

2.误解与混淆：孩子在接收性教育资讯后，可能会将某些情境误解为性侵犯。你可以与他讨论课堂上学到的内容，并厘清他对性侵犯的定义与理解。

3.社交经验：如果儿子与其他小朋友曾有亲密的互动，这些经历可能让他感到困惑。你可以询问他是否与同龄朋友曾有互动，并帮助他理解这些行为的正常性与界限。

4.代入角色：孩子可能曾经目睹一些不当的「性行为」（例如色情电影、网站），并将自己代入所看到的角色中，误以为自己遭到侵犯。这种情况也需要引导他理解情况。

5.亲身经历：最严重的情况是，他可能真的被一个「姊姊」性侵犯，这需要立即处理。

由于以上情况只是假设，你应以开放式问题来了解更多细节，助你测试他是否将性教育的内容转移到自己身上，或对性侵犯有所误解。如果确实发生性侵犯，你应立即警告相关人士，并寻求社工的协助。

性教育不仅仅是学校的责任，家长也应主动帮助孩子澄清性疑惑。

（欢迎读者就有关儿童性侵犯的问题，致电由护苗基金设立的「护苗线」：2889 9933，接听时间为星期一至五上午10时至晚上6时）

文：张锦芳

本栏由护苗基金执行委员会委员、美国德州休斯顿大学社会工作研究院张锦芳教授解答。

