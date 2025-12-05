林溢欣 - 金刀比罗宫的启示｜中新学林

曾经到过日本四国，第一站是香川县的金刀比罗宫。我们一行3辆车共20多人从大阪出发，沿淡路岛经鸣门驶入香川县。两个多小时的车程后到达象头山山脚，已经是下午4时后，游人稀疏，阶梯两旁栉比鳞次的商店陆续关门。金刀比罗宫是当地著名神社，特色之处在于逾千级的石阶参拜道。

走上倾斜的阶梯，迎来一段空旷毕直的石路，两旁矗立捐献者的石碑，字体苍劲挺拔，弥漫静谧安宁之气。穿过大门，一行人早已气喘吁吁，近半人打算原路返回，反正已然到此一游。剩余同事抖擞精神，计划继续攻顶。两个「90后」同事不断游说我继续上山。再三迟疑后，我决定追随上山队伍。我们沿书院、旭社到达本宫，共有785级石阶。跨过石阶，我们走到山旁，俯瞰整个赞岐平原，矮小平房一览无遗。

一众同事决定再攀高处，目的地是共有1368级石阶的奥社（严魂神社）。我本打算止步于此，又想到反正已走了泰半，坚持走罢全程才有十足诚意，多番考量后还是决定重上征途。这一趟行程更是艰辛，一直沿山坡参拜道蜿蜒而上。良久，先抵达白峰神社（923级石阶），再穿过菅原神社，路上终于出现距离奥社500米的指示牌。然后是一条陡峭的石梯，离远便看见朱红色的严魂神社。天色开始入黑，我们冲刺登顶，拍照留念后，一行人完成使命般原路折返。

上山苦，下山险。如果山巅不是有祈福意味的神社，而是普通的景点，我猜矢志上行者寥寥无几。宗教意味的神社引领大家跨越千级石阶，一个愿望，一对赤足，我们以身体力行的方式祈求形而上的信仰力量。只是，下山后我突然醒悟，山巅神社给凡夫俗子的启迪是：人类如能将登顶的韧力放诸我们奢望得到的事物之上，攀越障碍，不言放弃，就不必再靠外力，诉诸他人。

筑建神社的人取难舍易，以高度探问上天的意向，其本来的立意却是脚踏实地的，所以参拜道一步一汗水，别无捷径。能以上山下山的魄力迎接生命种种无可预测，生死疲劳之际仍旧孜矻不懈，是人生最大学问。

电邮：[email protected]

文：林溢欣

作者为香港中文大学中文系哲学硕士，中文科补习名师。

