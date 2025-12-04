李建文 - 在苦难中凝聚希望｜墙角寒梅

2025年11月26日，是漫长的一天。大埔宏福苑的大火，由白天起火，到彻夜燃烧，夺去逾百条生命，许多居民失去至亲和家园。这场灾难不仅为社会蒙上阴霾，也牵动着每一个人的心。

面对灾难，连日来香港社会展现出惊人的韧性和行动力，商界企业、慈善机构、民生小店、社会贤达、影视艺人和广大市民纷纷通过不同形式赈灾，包括捐款、发放援助金、捐赠物资、供应膳食及提供心理辅导服务等，为大埔灾民略尽绵力。深水埗明哥之「北河同行」响应阳光洗衣为大埔灾民收集及清洗衣物，邀请本校成为葵涌区的收集点，感谢一众捐赠衣物的善心街坊，衣物经阳光洗衣清洗后会赠予灾民；社福界「心连心大行动」成立工作小组支援大埔灾民，提供情绪支援、儿童托管、长者照顾、殡仪支援及过渡性房屋安置等服务，并设有救灾支援专线（电话：9747 7561）。

学校在本周一（1日）的早会上，进行了默哀仪式，与学生一起为逝者表示哀悼，并安排特别班主任课，简单交代事件和解答学生提问，支援学生的情绪和强化他们的自愈能力，让他们通过心意卡向受大火影响的市民、消防员、救护人员、社工及义工表达关怀。

消防及救护人员在大火中为市民付出了勇气和生命，至今仍不辞劳苦地进行救援及善后工作，医院的医护人员尽心尽力照顾伤者。作为教育工作者，我们希望学生了解消防及救护人员的使命感、对责任的承担和人道主义精神，教导他们欣赏和尊敬面对死亡威胁仍谨守岗位的人员。

事发一周，大火带来的冲击感在大家心中残存。面对悲伤与哀痛，每个人消化情绪的方式和步调不一，请大家照顾自己的身心健康，善用身边的资源，并在有需要时寻求专业协助，望社会的温柔能陪伴大家走向疗愈的道路。大火无情、人间有爱，愿我们在这困难时刻，更懂得珍惜生命、爱护他人、互相扶持。

电邮：[email protected]

文：李建文

作者为天主教慈幼会伍少梅中学校长，从事教育工作逾20载。

延伸阅读：

李建文 - 「学校起动」计划奖学金｜墙角寒梅

李建文 - 以诗传情传递温暖｜墙角寒梅

李建文 - 寻找属于你的好学校｜墙角寒梅

