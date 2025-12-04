傅海宜姑娘 - 正视家庭冲突的背后意义｜家长教室

笔者最近阅读了一则新闻，内容是讲述一位日本女性与她创造的AI虚拟男友结婚。通过现代先进的虚拟实境技术，就连一般典型婚礼会有的交换戒指环节，亦能活灵活现地呈现出来。该名日本女性分享决定与AI虚拟男友结婚的背后原因，其中包括「因为AI比前任更了解自己」及「能避免家庭出现冲突」。

阅读着该新闻报道，笔者一方面对现今科技感惊叹，同时对婚礼女主角的想法有不少反思。在这个科技日新月异的时代，家庭结构和沟通正面临着各种新挑战。当家庭出现冲突，我们又是如何解读当中对家庭的意义呢？「家庭冲突」究竟为何会变成现代人的忌讳呢？

令现代人选择逃避家庭冲突的原因也许有很多。根据依附理论，缺乏安全感的家庭关系会让人害怕冲突带来的伤害，于是选择保持沉默。另外，现代忙碌的生活节奏，也许会造就家庭成员没有时间处理复杂的情感。逃避对很多人来说，似乎是一种省时的自我保护方式，但这样做往往只会让问题越滚越大。

我们试想想，如子女成长于一个逃避家庭冲突，或是不鼓励情感流露的环境，同时在他们身边是充满着能「无条件」提供陪伴和情感依附的AI科技，在这些环境下成长的子女，长大后会如何看待家庭与人际关系呢？这些条件又会否促成更多与AI虚拟对象结婚的想法出现于社会呢？当更多人选择与非真人组成家庭，家庭功能在未来的社会能否继续维持呢？

无论在任何家庭中，冲突都是正常的。或许我们很容易会被「家庭冲突」本身所困扰，因而少了空间思考家庭各成员可以如何一同正视现有的家庭沟通模式，甚至作出新的突破。冲突对家庭来说不是必然一件坏事，它可以是一种促进成长和理解的机会。通过有效的沟通，家庭成员可以在面对挑战时加强彼此的信任和情感的交流，进而提升整体的家庭凝聚力。

（欢迎读者就有关内容，致电香港青年协会家长全动网热线：2402 9230，查询时间为星期一至五上午9时至晚上6时）

文：傅海宜姑娘

本栏由香港青年协会家长全动网社工及嘉宾轮流执笔，与读者分享亲职教育经验；本文作者为傅海宜姑娘。

