何汉权 - 狮子山下｜教育现场

上周，大埔宏福苑五级大火，触目惊心。天有不测，是次大火灾难，燃烧速度之快、火烧面积之广、死伤之多、扑熄时间之长，政府部门、民间力量等救援工作，从未有如此大难前设经验。从香港史上多次大火灾看，都未有如此让人伤心难受，就以1953年同受国际关注的石硖尾木屋区大火为例，焚烧面积相当于约23个足球场之广，但死者只是3人，而宏福苑火灾的死者，执笔之际已达151人，失联人士还在寻找中。由此可见灾难之深之广。

如此空前大灾难，相信任何政府，包括港英年代以至香港特区政府时期的任何一届政府人员，都是强忍泪水，穷于应付。

狮子山下，以情理法论，现届李家超班子连各部门，着实在灾难出现后，用最大的能耐，第一时间总动员，以最到位的效率，以民为本，于事后救援，在物质及非物质的投入，用即时到位的各种行政措施，如设立3亿元援助基金、1万元现金作每户的应急钱、5万元的生活津贴、死者家属有20万元的慰问金；又即时安排无家可归、无亲可认的灾民，暂且都有宿可栖。大灾难发生3天后，在政府总部，特首联同主要官员等进行3分钟默哀悼念之礼，并下半旗以表哀思之情，同时，全港18区亦设有吊唁处，让全港市民有向受难者致敬致哀的地方。大灾难发生至今快一周，综合特区政府安抚民心民情的作为，笔者认为是尽责尽情的。

至于民间，「有钱出钱、有力出力、同舟共济、狮子山下见真情真义」是总体的观察所得。民间慈善捐款迅速达逾亿元，物资捐助已过剩，大火无情，人间有爱。必须一提的是，在这历史性的大火灾出现后，习近平主席已传达对香港关切的心声话语，鼓励港人做好应对灾难工作，这是血浓于水的关怀之情，溢于言表。

网上一些意见提出是善意的，但很明显，却又有误港害国者，蓄意借大火灾的出现，在集体受害者的大伤口上洒盐，在救灾援助最需合力团结的一刻，提出甚么四大诉求。这是企图以客观外衣的装扮，却包藏主观制造纷乱之实。说到底，这些政治口号，对灾后援助，加紧重建家园，有何裨益呢？

文：何汉权

作者为国史教育中心（香港）校长，长期关注学生全人成长及教学专业发展课题。

