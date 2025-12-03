Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁超然 - 师道如灯：从徐志摩到顺安道9号｜雪中送炭

在教育界行走20余载，甜酸苦辣、起跌高低，皆历历在目。回望来路，最感激的是，命运让我遇见人生中最重要的导师。师傅不仅是我的偶像，更是照亮我教育道路的那盏明灯。

记得初出茅庐时，偶然在报章上看到某校招聘半职历史科老师，便抱着希望投去履历，并附上两篇文章：一篇谈梁启超，另一篇论徐志摩之死。面试那天，校长并未追问我的学历或经验，而是与我深入探讨为何选择徐志摩。我年轻气盛，侃侃而谈，浑然不知坐在对面的，正是研究徐志摩的专家。

这场以徐志摩开始的缘份，开启了我教育生涯的全新篇章。他独具慧眼，将我置于制服团队的开拓之位。在那段峥嵘岁月里，我不仅发掘了自身潜能，更在纪律团队中结识了许多影响我一生的人。他常说：「一个校长的高度，就是一间学校的高度；校长的视野有多远，学校的发展就能走多远。」这句话从此成为我的座右铭。

师傅的管理哲学，尤以「广阔视野」为核心。他带领同事认识教育界的最新趋势，强调国际教育的融合发展，并提醒我们善用国家政策所提供的支持，让学校能在更宏观的格局下办得更好。他常勉励同事：「教育不是孤岛，必须与时代并行、与世界对话。」

20年光阴荏苒，我最终也走上了校长之路。每当我面临抉择，总会想起他的教诲：「立德以树人，立功以济世，立言以启思，此师者之不朽也。」这番对曾国藩「三不朽」的创新诠释，恰如其分地定义了师道的真谛——不仅是知识的传承，更是人格与胸怀的启迪。

如今，我深愿在人生旅途上，师傅能继续对我严格教导，使我在满途风雨中保持清醒，不断向更好的自己进发。同时也寄望我的两个宝贝安涤，将来能遇上如此明师，得其指点与扶持。因为我深知，真正的师道，是生命影响生命的艺术，是灵魂唤醒灵魂的修行。

陈伟佳校长——这位我最尊敬、最崇拜的师傅，不仅是我教育人生中最珍贵的遇见，更以他的身教言传，让我真正理解「师道」二字的千钧之重。这份师徒情缘，如徐志摩诗中所说，是那「偶然」交会时互放的光亮，却照亮了我一生的教育征程。

电邮：[email protected]

文：梁超然

作者为宁波第二中学校长，热爱文史，以范仲淹王安石梁任公为师，心怀大同，践行人人为我我为人人。

