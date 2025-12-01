笨泥爸爸 - 全运会小亮点｜父中作乐

我喜欢观看大型运动会，因为可以拉着儿子一起看。今届「全运会」香港有份主办，并发挥主场威力取得历来最好成绩。夺金固然兴奋，但我留意到几项在过往大型运动会中从未见过的小事情和新安排，父母不妨跟孩子分享一下这些不起眼的亮点。

以往其他运动会的颁奖环节上，你只会看到金银铜牌得主高高站在台上领奖。今次全运会的颁奖环节，得奖者身旁却多站了一个人，原来那是运动员的教练。

这安排实在值得鼓掌赞赏。须知培育一个优秀的运动员，背后的教练团花了不少心血，可谓「功不可没」，应该向他们致敬，同时让观众也看见他们的功劳。希望以后其他世界大赛，都有同样安排就好了。

近年大型体育赛事的决赛项目，运动员出场时都会有特别方式，例如在背后巨型屏幕播放他们的有趣动作影像、在灯光闪耀的通道跑出来向观众挥手等。

今次在体操馆里，就模仿了足球决赛球员拖着小朋友的进场方式，每位决赛选手都会拖着一位当地的体操小运动员出场，让他们感受一下大赛的震撼场面，同时也让观众认识一下这些可能是未来金牌得主的孩子。

在田径场跑道上，率先冲线的金牌跑手往往获得所有掌声。我看到今次径赛项目的决赛有一个亮点，就是当运动员冲线决出金银铜牌后，所有参赛者会自发站成一线，搭着膊头让传媒拍照。

比赛一向是「winner take it all」（胜者为王）的游戏，可是能够进入决赛的运动员，无不经过日以继夜的艰苦锻炼。胜负只在毫秒之间，但他们都值得更多关注和尊重。

另一项有趣的事情是，我到官方网站查找各省市成绩时，竟找不到奖牌榜！原来自2017年天津全运会开始，大会就不设奖牌榜，只公布比赛成绩，希望杜绝「金牌至上」的竞争风气。家长们，你们是否一直只关心孩子的好成绩？

文：笨泥爸爸

作者为资深儿童传媒人，《亲子王》前主编，分享如何做个快乐孩子的快乐父亲。

